Protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya y Robert Pattinson, La Odisea se perfila como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año. Filmada íntegramente con cámaras IMAX, la nueva producción de Christopher Nolan lleva a la pantalla grande el universo épico de Homero, en una historia que combina mito y poesía, acción y aventuras. Entradas disponibles en parquedelconocimiento.com, con promociones de 2×1 los viernes y 4×2 los domingos.

La nueva película del director de El origen, Interestelar y Oppenheimer adapta el poema épico de Homero, una obra fundacional de la literatura y la cultura occidental. La historia sigue a Odiseo —también conocido como Ulises—, legendario rey de Ítaca, durante el extenso y peligroso viaje que emprende para regresar a su hogar después de la guerra de Troya.

En el camino deberá enfrentar la ira de los dioses, criaturas monstruosas, mares embravecidos y toda clase de pruebas, mientras intenta reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Una travesía atravesada por la lucha, la resistencia y el deseo de volver a casa.

La producción cuenta con un elenco de figuras difícil de reunir en una misma película. Matt Damon interpreta a Odiseo; Tom Holland encarna a Telémaco; Anne Hathaway, a Penélope; Zendaya asume el papel de la diosa Atenea; Lupita Nyong’o interpreta a Helena; y Charlize Theron, a la ninfa Calipso.

Robert Pattinson, por su parte, encarna a Antínoo, el principal antagonista y líder de los pretendientes que buscan quedarse con el trono de Ítaca. Las primeras reacciones de la crítica señalaron su interpretación como uno de los puntos altos de la película y destacaron la oscuridad, la manipulación y la amenaza que imprime al personaje.

Una demostración de arquería acompañará el estreno de La Odisea

En el marco del estreno, la Escuela de Tiro con Arco del Club CAPRI realizará una serie de demostraciones en las instalaciones del Parque del Conocimiento. Las actividades se desarrollarán de jueves a domingo, de 19:30 a 21 hs, en el ingreso al IMAX del Conocimiento.

La propuesta dialoga directamente con la historia de la película: Odiseo es uno de los arqueros más célebres de la mitología griega y el arco ocupa un lugar central en su regreso a Ítaca, ya que es el arma mediante la cual revela su verdadera identidad y recupera su reino.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 16 al domingo 19 de julio (2D-ATP)

Jueves 16

18.00 La Odisea (2D Subtitulada)

21.00 La Odisea (2D Subtitulada)

Viernes 17

18.00 La Odisea (2D Castellano) (2×1 entradas)

21.00 La Odisea (2D Subtitulada) (2×1 entradas)

Sábado 18

18.00 La Odisea (2D Subtitulada)

21.00 La Odisea (2D Subtitulada)

Domingo 19

17.00 La Odisea (2D Castellano) (4×2 entradas)

20.00 La Odisea (2D Subtitulada) (4×2 entradas)

Tarifas

Entrada general $10.000. Tickets disponibles en la App del IMAX: 2×1 los viernes y 4×2 los domingos.