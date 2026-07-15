Energía de Misiones avanza con la ampliación del sistema de alumbrado público sobre la avenida El Puma, entre las calles Las Hortensias y Las Begonias, en el populoso barrio Itaembé Guazú de la ciudad de Posadas.

Los trabajos incluyeron la instalación de diez luminarias LED de 260 W de potencia sobre postes de hormigón existentes y el tendido de 600 metros de cable conductor preensamblado de baja tensión de 2×25 mm. Además, se realizaron tareas de mantenimiento correctivo sobre la red eléctrica que abastece a gran parte del sector.

Las obras continuarán durante la semana como parte de un plan de mejoramiento integral destinado a optimizar la infraestructura eléctrica, mejorar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad vial para los vecinos y conductores que circulan diariamente por la zona.

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