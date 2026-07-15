14 julio, 2026

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este martes la inauguración oficial del edificio de la Escuela Intercultural Bilingüe N.º 970 «Aguyjevete», ubicada en la comunidad mbya Guapoy Poty, a cuatro kilómetros del casco urbano de Puerto Leoni. La institución, que funciona desde mayo en sus nuevas instalaciones, permitirá que alrededor de 60 estudiantes de comunidades mbya guaraníes puedan cursar sus estudios dentro de su propio territorio, evitando traslados diarios y fortaleciendo el acceso a una educación intercultural bilingüe.

Durante la actividad acompañaron al mandatario el intendente de Puerto Leoni, Elvio Rivas; el ministro de Educación, Ramiro Aranda; la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López; la directora de la institución, Evangelina Giménez; docentes, estudiantes y familias de la comunidad.

En ese marco, el ministro de Educación, Ramiro Aranda, destacó que la nueva infraestructura responde a una demanda concreta de la comunidad y consolida la política educativa que la Provincia sostiene en todo el territorio. «Estamos muy contentos de estar acá, en la Aldea Guapoy Poty, inaugurando esta escuela de modalidad intercultural bilingüe. Esta infraestructura brinda mayor comodidad a los chicos y les permite no tener que trasladarse a otra comunidad para estudiar. Ahora pueden cursar en su propio lugar y garantizar la escolaridad de alrededor de 60 estudiantes».

Asimismo, señaló que la obra fue ejecutada con fondos provinciales a través del IPRODHA y remarcó que Misiones sostiene una política de universalización educativa para que cada comunidad, colonia o paraje cuente con una escuela cercana.

«La presencia del gobernador demuestra la importancia que tiene la educación para el Gobierno de Misiones. Seguimos mejorando los resultados educativos, fortaleciendo la enseñanza y garantizando que los chicos estén dentro de las aulas. Agradecemos profundamente el apoyo del Gobierno provincial por la inversión en infraestructura y por el esfuerzo para sostener todo el sistema educativo en un contexto muy complejo a nivel nacional», completó el ministro.

UNA ESCUELA QUE CRECIÓ JUNTO A LA COMUNIDAD

Por su parte, la directora de la Escuela N.º 970, Evangelina Giménez, resumió la inauguración como un momento histórico para la comunidad educativa. «Es una emoción muy grande. Esto es un logro hermoso para los niños. Siempre sostengo que los niños están primero y esta obra es algo maravilloso, tanto para ellos como para nosotros».

La docente destacó que la inauguración del edificio representa una mejora sustancial para las condiciones de aprendizaje de los niños y niñas de la comunidad. Recordó que la institución comenzó como aula satélite en 2019, se independizó en 2023 y desde mayo funciona en sus nuevas instalaciones. Antes, los estudiantes debían trasladarse diariamente hasta Paso del Tigre para asistir a clases. «Los padres ya no querían esa situación por los riesgos del viaje y la necesidad de levantarse muy temprano. Hoy se inaugura oficialmente el edificio propio de la escuela», recordó.

Actualmente la institución cuenta con alrededor de 60 estudiantes distribuidos entre los turnos mañana y tarde y trabaja con grados acoplados para garantizar la escolaridad de los niños de la comunidad.

UNA INVERSIÓN QUE FORTALECE A PUERTO LEONI

El intendente Elvio Rivas destacó que la inauguración representa un avance para el desarrollo educativo del municipio y recordó que la nueva escuela beneficiará a unos 60 estudiantes de la comunidad. «Cuento con el apoyo del Gobierno provincial, del ministro Ramiro Aranda y de la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, que siempre se hacen presentes en el municipio y nos acompañan con este tipo de obras», valoró.

En ese sentido, explicó que la Aldea Guapoy Poty está integrada por unas 52 familias y que otra comunidad cercana, conformada por siete familias, también tendrá acceso a la nueva institución educativa. «En un contexto económico difícil, inaugurar una escuela es muy importante para nosotros. Esta es la segunda escuela que inaugura el Gobierno provincial en el municipio», aseguró el jefe comunal.

Con la inauguración de la Escuela Intercultural Bilingüe N.º 970 «Aguyjevete», el Gobierno de Misiones reafirma una política educativa que acerca infraestructura escolar a cada comunidad, promueve la igualdad de oportunidades y garantiza el acceso a la educación respetando la identidad cultural de los pueblos originarios. La nueva institución mejora las condiciones de aprendizaje de niños y niñas de la Aldea Guapoy Poty y refleja el compromiso provincial con una educación pública, inclusiva y presente en todo el territorio misionero.