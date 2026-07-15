Durante estas jornadas, los equipos operativos realizaron tareas de apertura y preparación de bases, hormigonado, colocación de nuevas estructuras y postes, además de trabajos de poda y despeje de la traza para permitir el desarrollo seguro de la obra.

Estas acciones forman parte del proceso de mejoramiento y ordenamiento de la infraestructura eléctrica del sector, con el objetivo de avanzar hacia conexiones más seguras, confiables y adecuadas para las familias de ambos barrios.

Agradecemos a los vecinos por el acompañamiento y la colaboración durante la ejecución de las tareas. Seguimos trabajando para llevar soluciones concretas y mejorar la calidad de vida de la comunidad.