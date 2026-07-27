Mónica Elizabeth Lindqvist, de 42 años, falleció este lunes en el Hospital Madariaga de Posadas tras permanecer internada desde el choque ocurrido la semana pasada en la ruta nacional 12. El conductor, Edgardo Cornelius, había muerto en el lugar del siniestro. El tercer ocupante, de 18 años, fue intervenido quirúrgicamente por las múltiples fracturas.

El trágico siniestro vial que se registró la semana pasada sobre ruta 12, en el acceso a la localidad de Candelaria, se cobró una segunda víctima fatal. Se trata de Mónica Elizabeth Lindqvist (42), quien era la pareja de Edgardo Cornelius (44), conductor del vehículo que murió en el lugar del hecho.

El siniestro vial se produjo el martes pasado y desde entonces la mujer permaneció internada en el Hospital Madariaga de Posadas, desde donde confirmaron su deceso a las 6.40 de este lunes. A pesar del esfuerzo de los profesionales que la asistieron, la gravedad de las lesiones tornó irreversible su cuadro.

El tercer ocupante del rodado fue Gabriel Correa Lindqvist (18), hijo de Lindqvist. El joven padece parálisis cerebral y sufrió múltiples fracturas. Según el parte médico emitido por el Madariaga, el joven fue intervenido quirúrgicamente en el día de la fecha y continúa en seguimiento multidisciplinario. Sigue internado en sala general, con pronóstico reservado.

Cornelius trabajaba en la remisería Express de Oberá y el accidente se produjo cuando perdió el control del rodado que conducía camino a la ciudad de Posadas, despistó e impactó contra una columna de alumbrado público.