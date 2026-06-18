Una mujer de 76 años y un hombre de 86 fallecieron tras despistarse el automóvil en el que viajaban e impactar contra un camión.

Un siniestro vial ocurrido este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1389 en Loreto dejó como saldo dos víctimas fatales. Se trata de Olga María Rosch (76) y Enzo Londero (86), quienes viajaban en un Toyota Corolla en dirección Loreto–Posadas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo se despistó, cruzó de carril e impactó de frente contra un camión Mercedes Benz perteneciente a una empresa comercial, que circulaba en sentido contrario desde San Ignacio hacia Loreto. Los ocupantes del automóvil murieron en el lugar.

Los tripulantes del camión sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al Hospital de San Ignacio para su evaluación médica. Las pruebas de alcoholemia practicadas a ambos arrojaron resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Misiones, peritos de la División Policía Científica, bomberos y personal de apoyo vial para preservar la escena y ordenar el tránsito. Por disposición judicial, se dispuso la recepción de declaraciones testimoniales a los ocupantes del camión, la confección de las actas de defunción y la realización de pericias complementarias para establecer con precisión las circunstancias del fatal siniestro.