En dos procedimientos realizados en Puerto Esperanza y Fracrán, la Policía de Misiones detuvo a dos hombres de 37 y de 33 años investigados por presuntos hechos de abuso sexual. Uno de ellos fue arrestado pocas horas después de la denuncia de la víctima, mientras que el otro fue capturado en el marco de una causa que se encontraba bajo investigación judicial.

En Puerto Esperanza, una mujer de 25 años denunció que durante la mañana de este lunes se encontraba en su vivienda del barrio El Progreso cuando un vecino ingresó por una ventana y presuntamente abusó de ella. Tras el hecho, el acusado escapó del lugar.

Con los datos aportados por la víctima, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al sospechoso en la vía pública. El hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado luego de ser sometido al correspondiente examen médico.

La situación fue informada al Juzgado interviniente, que dispuso la realización de las diligencias de rigor para avanzar con la investigación y el esclarecimiento del hecho.

Por otra parte, en Fracrán, efectivos de la comisaría local concretaron la detención de un hombre de 33 años por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente, en el marco de una causa por abuso agravado por la convivencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 7 de julio por una mujer de 29 años. Desde entonces, la causa avanzó con distintas medidas judiciales hasta que se ordenó la detención del acusado.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Justicia y quedó alojado en sede policial mientras continúan las actuaciones correspondientes.