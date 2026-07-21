Se informa que permanece totalmente interrumpida la circulación sobre el arroyo Yabebiry, en el límite entre Colonia Santo Domingo Savio y la localidad de Mártires, debido a los daños ocasionados por el intenso caudal de agua. La restricción se mantiene desde el pasado 29 de junio, cuando las fuertes precipitaciones provocaron la ruptura del puente provisorio que unía ambas localidades.

Por el momento, no es posible el paso de peatones ni de vehículos y el sector permanece debidamente señalizado con medidas preventivas para evitar accidentes, mientras se aguardan las tareas necesarias para restablecer la circulación.