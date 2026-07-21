Un siniestro vial ocurrido durante la tarde de este martes en la intersección de las avenidas Lavalle y Andresito, en Posadas, dejó como saldo un motociclista de 30 años lesionado. El hombre fue asistido por personal sanitario y trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se registró alrededor de las 14:30 horas, cuando por causas que son materia de investigación colisionaron un automóvil Peugeot 504, conducido por una mujer de 76 años, y una motocicleta Motomel Blitz 110 al mando del lesionado.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, dependiente de la Unidad Regional I, junto al personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro vial.