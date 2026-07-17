Se trata del curso Nivel I World Athetics 2026, del 18 al 23 de julio. Esta formación, tendrá como disertantes a dos reconocidos profesores del atletismo nacional, Sergio Alfonsini y Carlos Cavallero.

Cepard, comenzará una capacitación de primer nivel para entrenadores de atletismo

Este sábado, en el CePARD, comenzará el curso oficial para la formación de entrenadores/as de atletismo en Misiones. El curso Nivel I World Athetics 2026 se extenderá hasta el jueves 23, con seis jornadas en doble turno, con información teórica y acciones prácticas.

Organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y la Federación Misionera de Atletismo (FeMA), el dictado del curso en esta etapa recibe el apoyo del Ministerio de Deportes de la provincia. Comenzó con una instancia virtual, que se completará con este segmento presencial.

Esta formación, que tendrá como disertantes a dos reconocidos profesores del atletismo nacional, Sergio Alfonsini y Carlos Cavallero, cuenta con 30 asistentes de Misiones y otras provincias del país.