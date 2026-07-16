Este miércoles, en Atlanta, la selección Argentina y los europeos definirán al segundo finalista de la Copa Mundial de la FIFA. La novedad para Argentina es la inclusión de Simeone por De Paul.

La selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en una semifinal apasionante y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España, luego de un cierre épico. Tras el golazo de Enzo Fernández para el empate, la Scaloneta volvió a mostrar el corazón que lo caracteriza y convirtió el segundo tanto con un cabezazo letal de Lautaro Martínez tras una nueva asistencia de Lionel Messi.

Se jugaban dos minutos de los nueve que agregó el árbitro norteamericano Ismail Elfath cuando Alexis Mac Allister estrelló un remate en el palo izquierdo de Pickford y en el rebote, Messi logró quedar libre en el costado derecho. El 10 lanzó un preciso centro al corazón del área, donde aguardaba el Toro Martínez para sentenciar al arquero con un cabezazo que se festejó a pleno en Atlanta.

La Argentina volvió a dar vuelta el resultado, tal como había hecho frente a Egipto en octavos de final y demostró una vez más que en los momentos más adversos pudo sobreponerse para avanzar a una nueva instancia. Esta vez será por el título y ante España, que dejó en el camino a Francia. El encuentro se jugará el domingo 19 en Nueva Jersey.

Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial entre Argentina y España

El Mundial 2026 ya tiene su final confirmada. Argentina le ganó este miércoles 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta y se enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 16 horas, en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York. Cabe recordar que La Roja eliminó el martes último a Francia en la primera semifinal.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni se hizo fuerte contra los ingleses en los Estados Unidos, a pesar de arrastrar dos suplementarios contra Cabo Verde y Suiza y una remontada de película ante Egipto para llegar a esta instancia. Logró revertir otro resultado adverso con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. De esta manera, el vigente campeón del mundo sigue su camino en busca de repetir la corona de Qatar 2022 y disputará su séptima definición en una Copa del Mundo. Igualó a Brasil en el segundo lugar de las selecciones con más finales disputadas y quedó a uno del récord (Alemania, 8).

En la vereda opuesta, España buscará la segunda estrella de su historia tras su único título obtenido en Sudáfrica 2010, mientras que Francia no podrá tener la revancha luego de su derrota en Qatar 2022 ante Argentina. El plantel de Luis de la Fuente se llevó la victoria por 2-0 en Dallas por los goles de Mikel Oyarzabal a través de un penal en el primer tiempo y Pedro Porro aumentó la diferencia al inicio del complemento.

La sede compartida entre Nueva York y Nueva Jersey albergará a la gran final de la Copa del Mundo. El escenario será el MetLife Stadium, un moderno recinto con capacidad para 82.500 espectadores y fue inaugurado en 2010 con un costo estimado de 1.600 millones de dólares. Es un estadio que no posee un techo que cubra el campo de juego, pero cuenta con ubicaciones VIP y albergó la final de la Copa América 2016 y la del Mundial de Clubes 2025, además del Super Bowl XLVIII en 2014. También fue escenario de grandes conciertos, eventos religiosos, partidos de hockey sobre hielo (NHL) y lucha libre (WWE).

Justin Bieber encabezará el show de la final del Mundial junto a Shakira, Madonna y BTS

Por otro lado, la FIFA dio a conocer el listado de artistas que animarán la fiesta de clausura en la final de la Copa del Mundo. El acto arrancará 90 minutos antes del pitazo inicial (13.30, hora local), según informó la casa madre del fútbol. El elenco de artistas confirma la magnitud del evento. Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed serán parte de la ceremonia, a los que se sumará Tom Cruise y otros invitados especiales, cuya identidad la organización aún no ha revelado. La galardonada cantante Jennifer Hudson—con premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony en su haber—interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al inicio de la final.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa que ya colaboró con la FIFA en ediciones anteriores. De acuerdo con la información del organismo en el comunicado, la ceremonia “destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones; un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el fútbol, ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande”.