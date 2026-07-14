Las selecciones del viejo continente se enfrentarán este martes en el Dallas Stadium con el objetivo de avanzar al partido por el título y ya perfilan sus probables formaciones.

España y Francia disputarán este martes, desde las 16, uno de los encuentros de las semifinales del Mundial 2026 en el Dallas Stadium. El ganador obtendrá el primer boleto a la final del certamen y quedará a un paso del título. El seleccionado español buscará regresar a una final del mundo con un equipo que mantiene una base consolidada durante el torneo. Luis de la Fuente perfila una formación que combina experiencia y juventud para afrontar uno de los partidos más importantes del campeonato.

La probable alineación de España tendrá a Unai Simón en el arco; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en la defensa; Rodri y Fabián Ruiz en el mediocampo; mientras que Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena acompañarán a Mikel Oyarzabal en la ofensiva.

Francia apuesta a su experiencia para alcanzar otra final

Francia, campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, intentará instalarse nuevamente en la definición del torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega con la intención de sostener su protagonismo en las últimas ediciones mundialistas.

La probable formación francesa incluirá a Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en la última línea; Manu Koné y Adrien Rabiot en la zona central; Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué como mediapuntas; y Kylian Mbappé como referencia ofensiva.

Mbappé volverá a encabezar el ataque francés después de consolidarse como una de las principales figuras del Mundial. El delantero liderará un equipo que combina futbolistas con recorrido internacional y jugadores de las nuevas generaciones.

España, por su parte, apoyará gran parte de su juego en la solidez defensiva y en la circulación del balón desde el mediocampo, además del desequilibrio que aporta Lamine Yamal por el sector derecho y la conducción de Dani Olmo.

El encuentro definirá al primer finalista del Mundial 2026 y reunirá a dos de las selecciones con mayor protagonismo en el escenario internacional. El partido comenzará a las 16 en el Dallas Stadium y marcará uno de los momentos más importantes de la competencia.