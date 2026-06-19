Efectivos de la División Bomberos Zona Sur intervinieron este viernes por la mañana ante la caída de un árbol de gran porte sobre la calzada y parte de una vivienda ubicada en avenida Quaranta, en la intersección con Francisco de Haro, en Posadas. El ejemplar se precipitó sobre el techo del garage de una propiedad y, tras el trabajo de los bomberos, el sector quedó liberado y fuera de peligro.

El procedimiento comenzó cerca de las 8:00 horas, cuando una dotación con tres efectivos arribó al lugar, allí realizaron tareas de corte y despeje del árbol, retirando el peso que afectaba la estructura del inmueble. Los restos quedaron depositados en el sitio a la espera del personal de Espacios Verdes para su retiro y traslado.