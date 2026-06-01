El siniestro ocurrió esta madrugada en la intersección de las avenidas Ituzaingó y Santa Catalina. Las causas son materia de investigación.

Cerca de las 05:00 de este lunes, efectivos de la Comisaría Décimo Séptima, dependiente de la Unidad Regional I, junto a personal de Bomberos, intervinieron en un incendio registrado en una heladería ubicada en la esquina de las avenidas Ituzaingó y Santa Catalina de Posadas.

Por motivos que aún se investigan, el establecimiento comenzó a incendiarse y una dotación de bomberos trabajó en el lugar realizando tareas de extinción y control del foco ígneo.

Las autoridades confirmaron que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias que originaron el siniestro.