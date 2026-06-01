Un siniestro vial se registró anoche, cerca de las 22 horas, sobre la calle 9 de Julio del barrio Elena, kilómetro 1 de Eldorado, donde por causas que son materia de investigación colisionaron una camioneta Chevrolet Blazer y una motocicleta Corven CX 150 cc, resultando lesionados los dos ocupantes del rodado menor.

A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta, un adolescente de 16 años, y su acompañante, de 31 años, fueron trasladados al Hospital Samic para recibir atención médica.

Posteriormente, el examen médico policial diagnosticó al acompañante politraumatismos y fractura expuesta de tibia y peroné izquierdo, con un tiempo estimativo de curación de 45 días. En tanto, el conductor del rodado menor presentó múltiples excoriaciones y fractura de tibia izquierda, con igual período estimado de recuperación.

Por otra parte, el conductor de la camioneta, de 24 años, no presentó lesiones. Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, arrojando resultado negativo de 0,0 g/l.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de la Unidad Regional III y personal de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.