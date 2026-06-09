El ladrón fue detenido cuando regresó junto a otros tres hombres al predio de una usina eléctrica de Posadas. La Policía montó un operativo cerrojo y logró interceptarlo durante la huida.

Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada de este martes cuando presuntamente participaba del robo de un transformador perteneciente a una planta de EMSA ubicada en la zona de La Tablada, en Posadas. La Policía continúa la búsqueda de al menos tres cómplices.

El hecho fue detectado cerca de la 2 horas de este martes, cuando una patrulla acudió al predio de la usina tras ser alertada por el efectivo policial que cumplía seguridad en la zona. Según manifestó, momentos antes cuatro hombres habían ingresado al predio e intentaban sustraer transformadores, los cuales al advertir su presencia se dieron a la fuga.

Ante el alerta, los efectivos iniciaron recorridas y montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones con el objetivo de localizar a los sospechosos.

Cerca de una hora después, los policías observaron nuevamente a cuatro hombres ingresar al predio. Al advertir la presencia de los uniformados, intentaron escapar corriendo en distintas direcciones, lo que derivó en una persecución a pie.

Como resultado del operativo, los efectivos lograron detener a Félix Ramón M., de 28 años, señalado como uno de los presuntos involucrados en el ilícito, quien fue alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con el objetivo de localizar a los demás integrantes de la banda y recuperar al menos un transformador sustraído. Los investigadores no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.