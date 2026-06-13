Un hombre de 63 años fue detenido este viernes en el marco de la investigación por el robo de casi cinco millones de pesos ocurrido horas antes en un local Rapipago de Itaembé Guazú. El trabajo conjunto entre efectivos de la Comisaría Decimonovena, la Brigada de Investigaciones, la División Investigaciones del Nodo de Seguridad, operadores del sistema de videovigilancia y personal de Cibercrimen permitió identificar a los sospechosos, localizar el vehículo utilizado para la fuga y recuperar parte de lo sustraído.

La denuncia fue realizada por una mujer de 46 años, quien manifestó que dos hombres ingresaron al comercio ubicado sobre la calle Las Nutrias, la redujeron y la encerraron en un baño para luego apoderarse de 4.900.000 pesos guardados en una caja fuerte. Además, sustrajeron un teléfono celular, documentación personal, llaves del local y otros efectos antes de darse a la fuga.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad y del aporte de un testigo, los investigadores lograron establecer las características de los presuntos autores y del automóvil utilizado para escapar. Mediante el seguimiento realizado por el sistema de videovigilancia del 911, se reconstruyó el recorrido del vehículo por distintos sectores de Posadas hasta determinar su ubicación.

Finalmente, durante recorridas efectuadas en el barrio Club Educación, los policías localizaron el Fiat Siena presuntamente utilizado en el hecho y detuvieron a Raúl Ramón M., de 63 años. Según la investigación, al advertir la presencia policial intentó escapar, pero fue rápidamente interceptado.

Durante el procedimiento se secuestraron el automóvil, dinero en efectivo y un teléfono celular vinculado a la causa.

La investigación continúa para detener al segundo implicado, quien ya fue identificado, mientras se tramitan nuevas medidas judiciales para recuperar el resto del dinero sustraído. Cabe mencionar, que el rodado en cuestión ya habría sido advertido en otros hechos contra la propiedad, siendo utilizado por el dúo delictivo.