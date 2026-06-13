La rentabilidad de la yerba mate volvió a deteriorarse con una caída real del 17% en el valor de la hoja verde. La mandioca, por su parte, no registró exportaciones y sus importaciones crecieron 210%.

La yerba mate y la mandioca continúan entre las actividades más comprometidas del país, según el último Semáforo de Economías Regionales elaborado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO). Ambas producciones permanecen en la categoría “rojo”, que refleja dificultades para sostener la rentabilidad, problemas de mercado y un escenario complejo para los productores.

En el caso de la yerba mate, el informe señala que el principal factor de preocupación se encuentra en el componente de negocio. Durante abril, la tonelada de hoja verde se pagó alrededor de 240 mil pesos, lo que representó una caída real del 17% interanual para los productores. A esto se suma una producción que disminuyó 3% en los últimos doce meses, pasando de 892 mil a 865 mil toneladas.

Si bien las exportaciones mostraron un comportamiento positivo y alcanzaron los 128 millones de dólares, con un crecimiento del 15% interanual, la actividad continúa afectada por la pérdida de rentabilidad y por una creciente presión de las importaciones. De acuerdo con CONINAGRO, las compras externas vinculadas al sector alcanzaron los 21 millones de dólares durante el último año.

Otro dato que refleja la situación que atraviesa la cadena yerbatera es la participación del productor en el precio final. Según el relevamiento, quien produce la materia prima recibe apenas el 14% del valor que paga el consumidor, diez puntos porcentuales menos que el promedio histórico registrado para esta actividad.

La mandioca también permanece en una situación crítica. Aunque el precio al productor mostró una suba nominal interanual del 155%, el informe advierte que la actividad continúa enfrentando una fuerte competencia externa. Durante los últimos doce meses no registró exportaciones, mientras que las importaciones alcanzaron los 5,8 millones de dólares, con un incremento del 210% respecto del período anterior.https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/agro/industria-mandioca-50-reduccion-iva/embed#?secret=sSxxp8UkpO#?secret=GiZLanIRjp

Yerbateros alertan que la desregulación nacional “destruye las bases sociales”

Las principales asociaciones de productores yerbateros expresaron de forma conjunta su rechazo a las recientes declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien afirmó que “en diez años, la industria de la yerba va a ser una cosa irreconocible”. La respuesta fue plasmada en un documento firmado por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte y la Cooperativa Río Paraná Limitada.

Los productores remarcaron que “resulta llamativo que el Ministro analice la actividad yerbatera como si se tratara de un único bloque económico homogéneo”, cuando en realidad la cadena está integrada por productores primarios, trabajadores rurales, contratistas, cooperativas, secaderos, molinos, fraccionadores, distribuidores y comercializadores, cada uno con realidades e intereses diferentes.https://www.youtube.com/embed/OEnLcafNAFo?feature=oembed

El rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate

En el documento se subraya que la producción primaria de yerba mate está en manos de 13.000 productores y que, por definición, un mercado con miles de oferentes independientes no puede constituir un monopolio. “La venta de materia prima se desarrolla en un mercado claramente oligopsónico, donde un reducido número de grandes compradores concentra la demanda y posee una capacidad económica, financiera y logística muy superior a la de los productores”, señalaron.

“La función del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no era sustituir al mercado, sino introducir reglas mínimas de equilibrio en una cadena donde los distintos actores no negocian desde posiciones equivalentes. Confundir regulación con monopolio implica desconocer la estructura misma de la actividad yerbatera”, agregaron.

Caída del precio de la hoja verde

Las asociaciones cuestionaron que se celebre la reducción del precio de la yerba para los consumidores cuando lo que efectivamente cayó fue el valor de la hoja verde que reciben los productores. “Si el precio de la materia prima cayó drásticamente, resulta legítimo preguntarse por qué ese beneficio no llegó en igual proporción al consumidor final”, plantearon.

En ese sentido, advirtieron que “en un mercado donde apenas dos empresas concentran alrededor del 50% de las ventas en góndola, donde además intervienen grandes cadenas comerciales con fuerte poder de negociación y donde el propio Estado participa a través de una elevada carga tributaria, corresponde preguntarse quiénes fueron realmente los beneficiarios de la desregulación y quiénes terminaron financiando sus costos”.https://www.canal12misiones.com/aaa-modulo-b/ahora-chacra-3/embed#?secret=vYspHUD0pN#?secret=s9uA1IUyfi

Proteger el modelo productivo

Los productores coincidieron en que la actividad yerbatera debe crecer y conquistar nuevos mercados, pero alertaron sobre el riesgo de que ese proceso se construya sobre la desaparición de los pequeños productores y la concentración de la renta. “Detrás de cada centavo que se le quita al productor no hay una planilla de Excel: hay familias agrarias, colonias rurales, cooperativas, comercios locales y miles de trabajadores que dependen de la actividad yerbatera para subsistir”, remarcaron.

“La yerba mate no es solamente una mercancía. Es una economía regional construida durante generaciones por miles de pequeños y medianos productores que conservan un modelo productivo único en el mundo”, añadieron, y sostuvieron que la industria exportadora “destruye las bases sociales, culturales y productivas y vuelve irreconocible la propia Misiones”.