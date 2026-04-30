El siniestro se registró en el barrio Progreso. Bomberos y la Policía trabajaron en el lugar para sofocar las llamas. Se investiga un posible cortocircuito como origen del fuego.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas del miércoles, cuando por causas que se investigan, una casa de madera de aproximadamente 7 por 7 metros, con techo de zinc, propiedad de un hombre de 47 años, fue alcanzada por un foco ígneo que rápidamente se propagó.

En el lugar intervinieron efectivos policiales de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional VIII, junto a Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el incendio se habría originado a raíz de un cortocircuito eléctrico.