Vialidad de Misiones (DPV) avanza con trabajos de mantenimiento con intervenciones en vías terradas en dos decenas de tramos de diferentes rutas distribuidas en sectores de toda la provincia.

Los equipos de trabajo del organismo vial provincial se despliegan a lo largo de rutas provinciales terradas con la premisa de optimizar las condiciones de uso y mantener la conectividad adecuada para familias rurales, unidades productivas agrarias, instituciones educativas, centros de atención de la salud, destacamentos policiales y otros tipos de establecimientos que hacen a la vida de miles de misioneros que no residen en centros urbanos de alta concentración demográfica.

Con amplia territorialidad, beneficiando a vecinos de toda la provincia, se diseñó un plan de trabajo de alto impacto que avanza en forma simultánea.

“Estamos en más de 20 tramos distintos de rutas provinciales trabajando con recursos propios con el objetivos de garantizar el buen estado de nuestras rutas, reparando daños propios de las intensas lluvias y atendiendo a la necesidad de muchísimas familias de trasladarse y transportar sus productos con condiciones adecuadas”, expresó el Ingeniero Nicolás Maza Bazán, presidente de Vialidad de Misiones.

En detalle

Las acciones, principalmente trabajos de perfilado, despeje de laterales, limpieza de cunetas, entoscado en tramos que lo requieren, se están desplegando en más de quince municipios:

Puerto Esperanza (RP 227): Trabajos desde RN N°12 hasta Colonia Lanusse.

Comandante Andresito (RP 25): Trabajos desde RN N°101 hasta acceso a Puerto Península.

San Pedro (RP 16): Trabajos desde la RP 27 hasta el acceso por camino vecinal al Parque Esmeralda.

San Pedro (RP 21): Trabajos desde Colonia Paraíso hasta Biosfera Yabotí.

San Vicente (RP 15): Trabajos desde Fracrán hasta la Biosfera Yabotí.

San Vicente (RP 212): Trabajos desde el Aº Eldoradito hasta la RN N°12.

Puerto Piray (RP 16): Trabajos desde RN N.º 12 hasta Km 18.

Colonia Aurora (RP 222): Trabajos desde la RP 2 hasta la RP 221.

Garuhapé: Camino vecinal hacia comunidad Ñamandú.

Capioví: Trabajos en camino vecinal hasta Ruiz de Montoya.

Leandro N. Alem (RP 3): Trabajos de RN 14 hasta San Juan de la Sierra.

Campo Viera (RP 210): Trabajos desde RP 8 hasta el Municipio de Colonia Alberdi.

San Javier (RP 209): Trabajos desde Amgehino hasta Mojón Grande.

San Ignacio (RP 210): Trabajos desde RN N.º 12 hasta Paraje Domingo Savio.

Loreto (RP 216): Trabajos desde la RP 210 hasta zona urbana.

Loreto: Caminos vecinales municipales.

San José (RP 203): Trabajos desde zona urbana José hasta RP 201.

Posadas (RP 213): Trabajos desde By Pass Arco – Garita hasta límite con Corrientes.

Garupá: Caminos vecinales municipales.

Candelaria: Caminos vecinales municipales.

El mantenimiento de caminos es fundamental para el sector productivo de la provincia y Vialidad de Misiones lleva un ritmo diario de acciones al respecto para garantizar la correcta circulación en vías terradas.