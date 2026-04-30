El Bloque Encuentro Misionero presentó ante el jefe de Gabinete un detallado pliego de obras de infraestructura que el gobierno nacional se comprometió a ejecutar en 2024 y que, hasta la fecha, no registran avances. El listado incluye travesías urbanas, autovías, puentes, sistemas de abastecimiento de agua potable, desagües cloacales y proyectos turísticos.

Los periodistas de Canal Doce, Julieta Martínez y Gustavo Añibarro, analizaron el informe de gestión que el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, brindó este miércoles en la Cámara de Diputados. Martínez señaló que es una obligación constitucional que el funcionario rinda cuentas al Congreso, especialmente en un contexto donde es investigado por un posible enriquecimiento ilícito”. También, valoró los reclamos que realizó el Bloque Encuentro Misionero, a través de la diputada Yamila Ruiz.

El reclamo se centra en el incumplimiento de obras comprometidas por el Gobierno nacional en un convenio firmado en junio de 2024 entre el gobernador de Misiones y el entonces ministro Guillermo Francos. La diputada Ruiz detalló que las obras fueron ratificadas en 2025 en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, pero hasta la fecha no registran avances.

El detalle de los reclamos de Misiones al Gobierno nacional

En principio, la legisladora misionera reclamó precisiones sobre la travesía urbana de Posadas, el acceso al Aeropuerto Internacional de Posadas y la garita kilómetro 10 de la ruta nacional 105. También exigió respuestas por el servicio de conservación y mantenimiento del corredor 3 de la ruta nacional 12 y la autovía del tramo Posadas-San Ignacio de la misma arteria.

La solicitud incluyó el puente sobre la ruta nacional 14 en el límite con Corrientes, en San José, y la ruta de acceso a Azara. Agregó los tramos de la ruta 12 entre San Ignacio y Jardín América, con mención específica a Puerto Rico y Montecarlo como localidades alcanzadas por esa demanda vial. En Puerto Esperanza, la diputada señaló una obra pendiente sobre la ruta 12, junto al proyecto en el arroyo Pindaytí y el acceso a Tobuna desde la ruta 14.

Durante su intervención consultó por la red de abastecimiento de agua potable en Corpus Christi y la ampliación del sistema de toma de agua sobre el río Iguazú, en Puerto Iguazú. Ruiz sostuvo que estas obras son fundamentales para poner en condiciones a la ciudad que alberga una de las principales maravillas del mundo y recibir adecuadamente a los turistas

En materia de saneamiento, el listado incluyó los desagües cloacales en Aristóbulo del Valle, también comprometida por el Estado nacional en el convenio 2024 y ratificada en el acuerdo de extinción de obligaciones recíprocas de 2025. Ruiz exigió precisiones sobre la fecha de reactivación y el plazo de finalización del proyecto.

El reclamo cerró con una demanda específica para Puerto Iguazú, el circuito peatonal y ciclovía en esa ciudad. Se trata de una obra orientada al mejoramiento del espacio urbano y la infraestructura turística de uno de los principales destinos del país.

Economías regionales, asimetrías de frontera y el acuerdo Mercosur-UE, los ejes del planteo de Encuentro Misionero ante Nación

Además de las obras, la diputada planteó una serie de reclamos vinculados al desarrollo productivo de la provincia. Preguntó si el Gobierno nacional tomará medidas específicas para fortalecer a las economías regionales misioneras —yerba mate, té y madera— mediante reducción o compensación impositiva, en un contexto que la legisladora describió como “una crisis fuerte” para esos sectores.

La representante de Encuentro Misionero puso sobre la mesa las asimetrías de frontera. Señaló que el 80% de los límites geográficos de Misiones son con Brasil y Paraguay, lo que genera una competencia de precios casi imposible de sostener para los productores locales. En ese marco, preguntó si el Gobierno nacional analiza la posibilidad de establecer una zona aduanera libre de impuestos, a la que definió como “un reclamo histórico de Misiones”.

Adorni se refirió a las obras que Nación ejecuta en la provincia

En su descargo, Adorni puntualizó que el convenio firmado con Misiones establece una clara diferenciación entre las obras que financia el Estado nacional y aquellas que ejecuta la provincia. Confirmó que tres proyectos de saneamiento se encuentran actualmente en ejecución con fondos nacionales, los desagües cloacales de Apóstoles y de Aristóbulo del Valle y el saneamiento del arroyo Itá. El jefe de Gabinete precisó que las tres obras quedarán finalizadas durante 2027.

Además, Adorni detalló que el presupuesto nacional de 2026 incluye partidas para obras viales estratégicas que buscan mejorar la conectividad y la seguridad vial en Misiones. En la ruta nacional 12 figura la travesía urbana de Posadas. Específicamente el tramo comprendido entre el acceso al aeropuerto y la garita del kilómetro 10, donde empalma con la ruta nacional 105. La misma previsión presupuestaria contempla una obra de seguridad vial vinculada al soterramiento de la calzada en la intersección con la avenida San Martín, en Posadas.

En cuanto a la ruta nacional 105, el gobierno nacional proyecta la autovía San José-Posadas en el tramo comprendido entre la rotonda de la ruta nacional 12 y la rotonda de la ruta nacional 14. La inclusión de estas obras en el presupuesto 2026 implica que cuentan con una partida asignada, aunque Adorni no especificó fechas de inicio ni de finalización para cada una de ellas.

En materia vial, la respuesta del jefe de Gabinete también detalló tareas en ejecución a cargo de Vialidad Nacional. En la ruta nacional 14 y en el acceso sur se llevan adelante tareas por administración de bacheo programado. Además, el Estado nacional adjudicó la compra de mezcla asfáltica para la ruta nacional 14 entre los kilómetros 1093 y 1127, y para la ruta nacional 101 entre los kilómetros 0 y 89.

Sin embargo, el conjunto de obras confirmadas por Adorni no satisface la totalidad de los reclamos planteados por Ruiz. La diputada había incluido en su interpelación proyectos sobre los cuales el jefe de Gabinete no brindó respuesta específica, como el puente sobre la ruta 14 en San José, las tomas sobre el río Paraná en Corpus y el circuito peatonal y ciclovía en Puerto Iguazú.

“No hay crisis”: Adorni ratificó la postura oficial y descartó cualquier asistencia al sector yerbatero

El jefe de Gabinete ratificó la postura del gobierno nacional sobre la crisis del sector yerbatero. Sostuvo que no habrá regulación de precios ni medidas extraordinarias para asistir a pequeños y medianos productores. Al ser interpelado por consultas específicas sobre la industria, defendió el esquema aplicado tras el DNU 70/23, que eliminó las facultades del INYM para fijar precios de referencia.

Al respecto, el periodista Gustavo Añibarro apuntó que “Desde Casa Rosada insisten en que la desregulación permitió corregir distorsiones del mercado”. Y aseveró: “Nación considera que las cosas están bien así, porque los precios de la yerba bajaron en góndola y las exportaciones aumentaron”.

Sin embargo, ese indicador convive con una caída del consumo acumulado en los últimos años. Entre 2023 y 2025, las ventas internas pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una baja del 7,1%.