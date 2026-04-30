Tu carrera médica empieza en el Parque de la Salud: concurso 2026 con examen único el 16 de junio y 29 especialidades disponibles. Desde el 1 y hasta el 30 de mayo estará abierta la inscripción online al concurso de Residencias en Ciencias de la Salud 2026 para los hospitales del Parque de la Salud de Misiones.

El examen único se tomará de forma presencial el 16 de junio en la UCAMI y la UNaM, con adjudicación de cargos el 2 de julio e inicio de actividades el 1 de agosto. El Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” concentra 29 residencias básicas y post básicas, que van desde Anestesiología y Terapia Intensiva hasta Oncología Clínica y Cirugía Cardiovascular.

Calendario completo: paso a paso para ingresar

El proceso de selección ya tiene fechas definidas. La inscripción será 100% online durante todo mayo y deberá habilitarse con la presentación de la carpeta de requisitos en la Subsecretaría de Recursos Humanos y Planificación, Tucumán 2174, primer piso, Posadas, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Consultas al 0376 4447817.

El 4 de junio se realizará la evaluación de antecedentes con lectura de carpetas. Los resultados se publicarán el 8 de junio. El momento clave llega el 16 de junio con el examen único escrito, que se rendirá de manera presencial en simultáneo en la Universidad Católica de las Misiones (UCAMI) y en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Las notas se darán a conocer el 23 de junio. Luego, el 26 de junio será el turno de las entrevistas. El orden de mérito definitivo se publicará el 30 de junio y la adjudicación de cargos se concretará el 2 de julio. Los ingresantes comenzarán su formación el 1 de agosto de 2026.

Inscripción: estará habilitada desde el 1 de mayo en la página oficial del Ministerio de Salud Pública.

El Madariaga con 29 caminos de especialización

El Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” vuelve a posicionarse como el mayor polo formador de la provincia. Para el ciclo 2026 ofrece 22 residencias básicas y 7 post básicas.

Entre las básicas se destacan: Anestesiología, Clínica Médica, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Bioquímica Clínica, Farmacia Clínica, Ginecología, Diagnóstico por Imágenes, Terapia Intensiva, Kinesiología General, Kinesiología Intensivista, Medicina General y Familiar, Gastroenterología, Nefrología Adultos, Neumonología, Emergentología Adultos, Oftalmología, Enfermería en Cuidados Críticos Adultos, Cardiología Clínica, Oncología Radiante, Urología y Anatomía Patológica.

Las post básicas incluyen: Cirugía Plástica y Reparadora, Dermatología, Hematología, Infectología, Cirugía Cardiovascular, Hemoterapia Transfusional y Oncología Clínica.

La amplitud de la oferta responde a una necesidad concreta. Según datos del Ministerio de Salud Pública, Misiones registra una demanda creciente de especialistas en áreas críticas como Terapia Intensiva, Emergentología, Oncología y Cardiología, en línea con el perfil epidemiológico de la región.

Análisis: formar para retener, la apuesta sanitaria misionera

En un contexto nacional donde las provincias compiten por recurso humano calificado y los cupos de residencias se reducen, Misiones sostiene una estrategia opuesta: ampliar y fortalecer su sistema formador. El Examen Único, unificado con UCAMI y UNaM, busca transparentar el acceso y evitar la fuga de profesionales.

El modelo se apoya en la alta complejidad. Un residente de Clínica Médica o de Cirugía General no solo rota por sala y quirófano: participa de ateneos interdisciplinarios con Genética Humana, Oncología, Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio Central. Ese esquema permite que, al egresar, el especialista conozca la red sanitaria local, sus protocolos y la realidad de los pacientes misioneros.

El dato no es menor: estudios de la Subsecretaría de Recursos Humanos indican que más del 70% de los egresados de residencias en el Parque de la Salud permanece trabajando en el sistema público provincial durante los primeros cinco años.

Fundación Parque de la Salud: el semillero que forma a los médicos del futuro

Detrás de cada residente que ingresa hay una estructura que articula hospitales, institutos, tecnología y gestión. La Fundación Parque de la Salud es el engranaje que convierte al complejo sanitario en un verdadero centro de formación.

La Fundación coordina al Hospital Escuela, al Materno Neonatal, al de Pediatría, al Instituto de Genética Humana y al Instituto Misionero del Cáncer. Esa integración garantiza que un residente de Nefrología acceda a diálisis de última generación, que uno de Oncología Clínica rote por el acelerador lineal, o que uno de Infectología participe de comités con laboratorio de biología molecular.

No se trata solo de infraestructura. La Fundación sostiene convenios con universidades, becas de capacitación, acceso a bibliografía y simuladores. Así, el Parque de la Salud funciona como semillero: capta al graduado, lo forma en servicio con pacientes reales y tecnología de punta, y lo proyecta como especialista dentro del mismo sistema.

Para Misiones, la cuenta es clara. Cada residente que inicia el 1 de agosto de 2026 es una inversión en atención de calidad para los próximos 30 años. Y el Parque de la Salud, con la Fundación como articuladora, es la garantía de que esa formación no se corta al rendir el examen: continúa en la guardia, en el quirófano y en cada familia que recibe un diagnóstico a tiempo.