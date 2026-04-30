El cuerpo fue encontrado en inmediaciones del predio de camioneros, cerca de la Aduana. La Policía trabaja en el lugar junto a la Justicia para determinar las circunstancias del hecho.

El hallazgo se produjo cerca de las 7:40 horas, cuando efectivos acudieron a un requerimiento de Gendarmería Nacional en la zona del predio de camioneros, próximo a la Aduana argentina.

En el lugar, los uniformados constataron la presencia de un hombre tendido sobre la vía pública, identificado posteriormente como Jonathan Antúnez de Olivera. De inmediato, se procedió al resguardo de la escena a la espera de la intervención judicial y de las pericias correspondientes.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho podría estar vinculado a una pelea, aunque las circunstancias son materia de investigación.