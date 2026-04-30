El senador del Misionerismo, Carlos Arce, renovó su cargo como vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta. En su intervención destacó la política sanitaria de Misiones y planteó la necesidad de abrir la comisión a la participación ciudadana y a las sociedades científicas.

https://youtube.com/watch?v=M3hqP6MNV5k%3Ffeature%3Doembed

Este miércoles, el Senado de la Nación oficializó la nueva conformación de la Comisión de Salud, presidida por la senadora Ivana Arrascaeta. En ese marco, el legislador misionero Carlos Arce fue reelecto vicepresidente, con el respaldo de su par Sonia Rojas Decut y de los vocales de la comisión. Asimismo, resolvieron que la mencionada comisión se reúna para trabajar los días martes a las 14:00.

Tras su ratificación, Arce felicitó a la presidenta y agradeció la confianza de sus colegas: “Primero felicitar a la nueva presidenta, la senadora Arrascaeta, con una gran esperanza en que trabajemos juntos por la salud de nuestro país. Agradecer la confianza primero de mi par, la senadora Rojas Decut y los vocales de esta comisión”.

El senador subrayó la experiencia de Misiones en materia sanitaria: “Vengo de una provincia donde la salud es una política pivotal del Estado provincial, donde realmente se trabajan todos los profesionales de la salud denodadamente para resolver los grandes problemas que hemos tenido. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido muchas enfermedades que hoy tienen que tener mucha atención”.

Arce también remarcó la importancia de la apertura institucional y el vínculo con la sociedad civil: “Vamos a tener con la senadora (Arrascaeta) las puertas abiertas para no solo los senadores, sino también las comunicaciones por mail de la gente que llegan a la comisión, porque todas las opiniones son válidas. Y también un fuerte acercamiento a las sociedades científicas, que son las que nos dan también letra para estos proyectos de ley y compensar”.

La Comisión de Salud es clave en el tratamiento de proyectos vinculados a políticas sanitarias, medicamentos y programas nacionales, y la reelección de Arce refuerza la presencia del Misionerismo en el ámbito legislativo nacional.

Reforma de la ley de Salud Mental

La reunión plenaria de dicha comisión en conjunto con la de Legislación General fue para debatir el proyecto sobre modificaciones a la Ley de Salud Mental N.º 26.657, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional. Para esto, fue invitada a exponer la Dra. Liliana González, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación.

La funcionaria comenzó su alocución con una declaración que da cuenta del objetivo del proyecto en cuestión: “Después de 15 años de sancionada la Ley de Salud Mental, podemos concluir que, de esta forma como está planteada, no funciona adecuadamente”. Para ampliar, González dijo que resulta necesario hacer algunos cambios para tratar de evitar los casos trágicos de homicidios, agresiones a terceros, suicidios, etc. “Los mismos tienen que ver fundamentalmente con la práctica clínica y de lo que se trata es de facilitar el acceso, sin vulnerar los derechos del paciente”, expresó la profesional.

El texto introduce un cambio en las situaciones de internación, propone que en la conformación del equipo interdisciplinario debe ser requisito que lo integre un médico psiquiatra, quien no puede estar excluido de esta decisión. “No se trata de desplazar a profesionales, sino que cada uno ocupe su lugar, y no como el psiquiatra que actualmente ha sido desplazado”, remarcó la expositora .

También se propone el reemplazo del concepto de “riesgo cierto e inminente”, para permitir las internaciones involuntarias, que actualmente se contemplan en casos extremos. “Muchos profesionales prefirieron no internar y hubo situaciones muy graves, como el caso de Chano, o el caso Roldán, y otros casos donde hubo muertes innecesarias”, graficó González.

Entre algunos otros puntos a modificar se propone que el consumo problemático de sustancias se integre formalmente a las políticas de salud mental, la ampliación de la red ante la falta de camas y el presupuesto nacional en el área de Salud Mental. La funcionaria invitada llevó placas para ilustrar el plan propuesto y respondió preguntas de los senadores integrantes de las comisiones. Estuvo acompañada por Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) quién también brindó su testimonio sobre la problemática.

Para finalizar, la presidente de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, dispuso un cuarto intermedio y solicitó a los miembros de las comisiones que propongan expositores para continuar con el debate.