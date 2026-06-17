Tras tres semanas de tareas ininterrumpidas, finalizó en la localidad de Wanda el operativo de compactación de vehículos secuestrados que la Policía de Misiones llevó adelante junto a la empresa MAFACI SRL, en el marco del programa de saneamiento y descontaminación de depósitos judiciales impulsado por el Ministerio de Gobierno de la provincia.

Los trabajos concluyeron este último martes, luego de procesar 659 rodados, entre ellos 620 motocicletas y 39 automóviles, que permanecían fuera de circulación por causas judiciales, infracciones de tránsito, abandono o desuso. Como resultado del operativo se compactaron 127 toneladas de material ferroso, destinado posteriormente al reciclado.

Los vehículos compactados provenían de distintos depósitos policiales y también de predios municipales. En ese marco, la Jefatura de Policía dispuso previamente un relevamiento integral de los rodados secuestrados, abandonados o vinculados a causas ya concluidas que permanecían almacenados desde hacía años, permitiendo identificar aquellos que se encontraban en condiciones legales y administrativas para ser incorporados al proceso de compactación.

La maquinaria permaneció durante tres semanas en el predio del corralón municipal de Wanda, donde se realizó la descontaminación, prensado y carga del material compactado para su traslado.

Este operativo da continuidad al plan de saneamiento que la Policía de Misiones desarrolla en distintos puntos del norte provincial, permitiendo liberar espacios ocupados por vehículos acumulados durante años, reducir riesgos ambientales mediante la extracción previa de combustibles, aceites y otros residuos contaminantes, y optimizar la infraestructura destinada a las tareas operativas.

En ese contexto, este miércoles comenzaron las tareas de compactación en el departamento Eldorado, donde se procesarán vehículos y motocicletas depositados en dependencias policiales de la Unidad Regional III y otras jurisdicciones de la zona. Los trabajos forman parte del mismo programa de saneamiento impulsado en toda la provincia.

Además, está previsto que los municipios que integran el departamento Eldorado trasladen sus vehículos secuestrados, abandonados o fuera de circulación hasta el punto donde se encuentra instalada la compactadora, centralizando allí las tareas de descontaminación, compactación y reciclado.

También remarcaron que el programa permite dar una disposición final adecuada a vehículos que, por su estado de deterioro o situación legal, ya no pueden ser restituidos ni reutilizados, transformándolos en material reciclable y contribuyendo al cuidado del ambiente.

Desde la Jefatura de Policía destacaron que estas acciones continuarán replicándose en otras jurisdicciones de la provincia, con el objetivo de mantener los depósitos judiciales ordenados, mejorar las condiciones ambientales y fortalecer la capacidad operativa de las dependencias policiales.