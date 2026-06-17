La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanza a ritmo sostenido con los trabajos para la construcción de obra básica y pavimento en la Ruta Provincial Nº 15 desde la intersección con la Ruta Provincial Nº 2 hasta Colonia La Flor.

Actualmente se está construyendo la base para la futura pavimentación en el tramo entre los 2.000 y 2.500 metros de la intersección con la Ruta Provincial Nº 2. Además, otro frente de trabajo se desarrolla a unos 4.000 metros de la ruta mencionada, allí se procede a la limpieza y despeje de la calzada para luego conformar la base estructural.

Los trabajos de construcción con aplicación de base granular y colocación de tubos para alcantarillas transversales están prácticamente alcanzando la zona del paraje San Ramón, donde se encuentra la sede de la Escuela Nº 940 y el Núcleo Educativo de Nivel Inicial Nº 2137.

Una obra estratégica

La pavimentación de la RP 15 entre la RP 2 y colonia La Flor implica la jerarquización de un sector de alto interés para la producción agraria, que permitirá fortalecer el acceso desde las chacras hacia la localidad de El Soberbio y el resto de la red vial primaria.

Los trabajos, iniciados a finales de febrero, tendrán una extensión total de más de 16,5 kilómetros, a lo largo de los cuales existe una alta densidad de unidades productivas rurales, cuyas necesidades de conectividad vial se verán resueltas en el mediano plazo.

La obra se proyectó luego de que se escucharan las necesidades de las familias de colonos y productores, quienes destacaron la oportunidad de diálogo al conocer el proyecto diseñado por la entidad vial para dar solución definitiva a la transitabilidad del tramo en cuestión.

Misiones, mediante la DPV, invierte en soluciones para promover el desarrollo socioeconómico a través de la consolidación de las actividades comerciales, agropecuarias, industriales y del turismo en toda la geografía provincial.