La ceremonia se realizó en la plazoleta que lleva su nombre y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de Gendarmería Nacional y una reseña histórica sobre el legado del prócer salteño.

En el marco del aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, este martes 17 de junio se desarrolló un acto conmemorativo en la plazoleta homónima ubicada sobre la avenida Roque Pérez, entre Félix de Azara y Buenos Aires.

La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, miembros de las fuerzas de seguridad y vecinos, quienes se congregaron para recordar la figura del militar y líder gaucho, protagonista fundamental de la defensa del norte argentino durante las luchas por la independencia.

Entre las autoridades presentes estuvieron el ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, José Amable; y la secretaria de Cultura y Educación, Mariela Dachary.

Durante la ceremonia se realizó una ofrenda floral al busto de Martín Miguel de Güemes, seguida de una bendición religiosa en memoria del prócer. Posteriormente, el historiador Pablo Camogli ofreció una reseña histórica y reflexiva sobre su trascendencia y el papel que desempeñó por las milicias gauchas en la defensa del territorio nacional.