La colisión entre dos automóviles ocurrió en la intersección de las avenidas Uruguay y Cabred. Un acompañante sufrió una lesión en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Ramón Madariaga.

El hecho ocurrió en una de las intersecciones más transitadas de Posadas cerca de las 10 horas, en el cruce de las avenidas Uruguay y Cabred, donde colisionaron un vehículo Fiat Argo y un Chevrolet Onix.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por los efectivos, la conductora del Fiat Argo, María Agustina C. (22), circulaba por avenida Uruguay en sentido norte-sur y, al habilitarse la luz verde del semáforo, habría intentado girar hacia la izquierda para incorporarse a avenida Cabred, maniobra que se encuentra prohibida en ese sector.

Fue en ese momento cuando el vehículo fue impactado sobre su lateral derecho por un Chevrolet Onix conducido por Yanice P. L. (35), quien circulaba por la misma arteria acompañada por Luis G. (23). Como consecuencia del impacto, el acompañante sufrió una lesión en la cabeza y fue asistido por personal de salud en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Ramón Madariaga para una evaluación médica más exhaustiva.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, personal de la Policía Científica, el médico policial y agentes de tránsito municipal, quienes realizaron las pericias correspondientes y colaboraron con el ordenamiento vehicular mientras se desarrollaban las tareas de rigor.