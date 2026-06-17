La Cámara de Representantes analizará este jueves dos iniciativas vinculadas a la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Los proyectos buscan fortalecer los procesos de adopción y prevenir riesgos asociados al uso de tecnologías y las apuestas en línea.

La Cámara de Representantes de Misiones tratará este jueves dos proyectos de ley orientados a fortalecer la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Las iniciativas, impulsadas desde Encuentro Misionero y surgidas del trabajo legislativo conjunto de distintos diputados, apuntan a acompañar los procesos de adopción y a prevenir problemáticas crecientes vinculadas a los entornos digitales y las apuestas online.

Uno de los expedientes propone crear la Ley de Fortalecimiento de los Procesos de Vinculación Adoptiva. La iniciativa busca brindar mayores herramientas de formación, orientación y acompañamiento a las familias que atraviesan procesos de adopción, con el objetivo de favorecer la construcción de vínculos familiares sólidos y sostenibles.

La propuesta establece que el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM) será el organismo encargado de desarrollar instancias de acompañamiento interdisciplinario destinadas a las personas que participan en procesos de vinculación adoptiva y guarda con fines de adopción.

Entre los objetivos centrales se encuentran la prevención de interrupciones en los procesos de vinculación, la capacitación sobre aspectos jurídicos, emocionales y sociales de la adopción, el fortalecimiento de las capacidades de crianza. Así también, la generación de espacios de reflexión para afrontar los desafíos propios de la parentalidad adoptiva.

Para ello, se prevé la realización de talleres, encuentros grupales, jornadas formativas, espacios de orientación individual y familiar, así como dispositivos de acompañamiento especializados. La iniciativa también contempla que el acompañamiento pueda continuar incluso después del inicio de la convivencia familiar cuando resulte beneficioso para la consolidación de los vínculos.

Protección y prevención de las infancias

El segundo proyecto que llegará al recinto propone crear la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Digitales y Prevención de Apuestas en Línea, una normativa integral destinada a reducir los riesgos asociados al uso de plataformas digitales, redes sociales, contenidos virtuales y sistemas de apuestas.

La iniciativa tiene como finalidad prevenir la exposición de menores a prácticas digitales que puedan afectar su salud física, emocional y social, especialmente aquellas vinculadas a la ludopatía digital, el uso compulsivo de pantallas y las apuestas online.

Entre las herramientas previstas se encuentran campañas de prevención y sensibilización, programas de formación para familias y docentes, estrategias de detección temprana de conductas problemáticas y el fortalecimiento de los dispositivos de asistencia para quienes presenten consumos digitales problemáticos.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la regulación de la publicidad de apuestas en línea. La propuesta prohíbe expresamente toda comunicación comercial dirigida a niños y adolescentes o difundida en contextos predominantemente juveniles. También impide asociar el juego con el éxito social, el rendimiento deportivo o la solución de problemas económicos.

Además, la norma contempla la creación de un registro provincial de comunicaciones comerciales vinculadas a apuestas online, un sistema de denuncias digitales y mecanismos de fiscalización para prevenir que menores de edad accedan a este tipo de plataformas mediante intermediarios.

La iniciativa también incorpora la elaboración de un Protocolo de Intervención Escolar ante Retos Virales de Riesgo, destinado a brindar herramientas a las instituciones educativas para identificar, abordar y prevenir desafíos difundidos en redes sociales que puedan poner en peligro la integridad física o emocional de estudiantes.

Uso correcto de la I.A

A su vez, prevé la utilización de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para detectar patrones de conducta asociados a riesgos de ludopatía y otras prácticas digitales problemáticas, así como la realización de campañas específicas sobre los efectos de la exposición excesiva a pantallas durante la infancia.

Con estos dos proyectos, la agenda legislativa de esta semana pondrá el foco en problemáticas que atraviesan distintas etapas del desarrollo infantil y adolescente. Desde el fortalecimiento de las familias adoptivas hasta la prevención de riesgos emergentes en el mundo digital, las iniciativas buscan ampliar las herramientas de acompañamiento, cuidado y protección para niños, niñas y adolescentes en toda la provincia.