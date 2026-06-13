El acoplado de un camión que transportaba madera y placas fenólicas volcó este sábado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Caraguatay. El conductor resultó ileso y la Policía implementó un operativo de ordenamiento vehicular en la zona.

El incidente vial se registró cerca de las 11 horas de este sábado en el kilómetro 1.505 de la Ruta Nacional 12, en sentido norte-sur, jurisdicción de Caraguatay.

Por causas que se investigan, el acoplado de un camión Mercedes Benz, perteneciente a una empresa forestal y conducido por César Joaquín R., de 26 años, volcó sobre la cinta asfáltica, provocando el derrame de la carga compuesta por madera y placas fenólicas.

A raíz del hecho, efectivos de la Comisaría de Caraguatay desplegaron un operativo de prevención y ordenamiento vehicular para garantizar la circulación y evitar incidentes.

Según las primeras informaciones, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesario su traslado para atención médica.

El tránsito permanecía interrumpido en uno de los carriles mientras se desarrollaban las tareas para retirar la carga y normalizar la circulación en el sector.