La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) brindó una serie de reuniones abiertas con carácter de Consulta Pública para exponer los alcances del proyecto denominado “Construcción de puente sobre el Arroyo Piray Miní, Rehabilitación de la Ruta Provincial Nº17 y Obras Complementarias”.

En los encuentros se brindaron detalles de las obras previstas, así como sus principales aspectos ambientales y sociales. En total se llevaron adelante cinco reuniones que recogieron inquietudes y consultas concentrando a vecinos, comerciantes, empresarios, autoridades, miembros de comunidades de pueblos originarios mbya guaraní, docentes y efectivos de fuerzas de seguridad, entre otros grupos.

En las diferentes ocasiones en que se expuso el proyecto y se recibieron consultas, tomaron parte personas de cinco municipios que se verán intervenidos en cuanto a la traza de la Ruta Provincial 17 entre Eldorado y Dos Hermanas, en el norte de Misiones.

En el paraje Piray Miní, del municipio de Dos Hermanas, en la mañana del viernes 3 de julio, el espacio de reunión fue la Escuela Provincial N°357. El mismo día en Pozo Azul se recibió a integrantes de las Comunidades mbya Tekoa Arandu, Pozo Azul y Pozo Azul l, las que escucharon la exposición de técnicos de la DPV y consultores ambientales y sociales del proyecto en la sede de la Escuela Intercultural Bilingũe Nº 812 Tekoa Arandu.

Ya en la jornada del lunes 6 de julio, por la mañana, la comitiva técnica encargada de exponer el proyecto se entrevistó con miembros de la comunidad mbya de Santiago de Liniers, en el denominado Kilómetro 52, donde se recibieron inquietudes de los vecinos en cuanto a las futuras obras y se recorrieron sectores de la ruta que requieren modificaciones en su integración con las vías locales.

Por la tarde del mismo 6 de julio, una nutrida participación recibió al equipo de la DPV en la sala de reuniones de la Terminal de Ómnibus de Eldorado. Allí se recibieron propuestas y se evacuaron dudas de los vecinos en cuanto a la incidencia de la obra en la trama urbana como rural de la Capital del Trabajo.

Finalmente el martes 7 se llevó a cabo la quinta reunión con un alto nivel de participación en el salón municipal de Santiago de Liniers. La ocasión fue propicia para concentrar, además de los locales, a vecinos de los municipios de 9 de Julio y Santiago de Liniers.

En todos los casos, el equipo encargado de la exposición de los detalles del proyecto manifestó la apertura de la propuesta a la comunidad, la eventual posibilidad de incorporar ajustes en el diseño de algunas soluciones puntuales a pedido de las distintas comunidades locales y la permanente predisposición a resolver inquietudes sobre el plan de trabajo.

Desde la entidad vial se destacó especialmente el acompañamiento de los municipios, donde las máximas autoridades de cada uno formaron parte de las reuniones como así también facilitaron la organización de los encuentros para un mejor acceso de la población a la información sobre el proyecto. En Eldorado, la viceintendenta Lorena Cardozo participó de la reunión informativa; en Dos Hermanas, el interventor Luis Alberto Aquino formó parte del encuentro; mientras que en Santiago de Liniers estuvieron presentes los jefes comunales de 9 de Julio, Rubén Kobler, de Pozo Azul, Edgar González, y el intendente local Miguel Ángel Szumkoski.

Lineamientos generales del proyecto

La Dirección Provincial de Vialidad tiene previsto construir un nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní en la traza de la Ruta Provincial N.º 17, de mayores dimensiones que el existente. Además se ejecutarán obras de repavimentación de la calzada de la misma ruta y se construirán travesías urbanas en la integración de la ruta con las localidades de Eldorado, de 9 de Julio, Santiago de Liniers y Pozo Azul. Además, se incorporará una tercera trocha en un tramo de aproximadamente 4 kilómetros, coincidente con el sector de mayor pendiente ascendente, con el objetivo de facilitar las maniobras de sobrepaso de vehículos pesados. También se sumarán banquinas pavimentadas. Están además incorporadas al proyecto obras complementarias como cordones, canteros, espacios urbanos como plazoletas con mobiliario, mejoras en intersecciones y nueva señalización horizontal y vertical.

Información de consulta

A efectos de garantizar el acceso a la información, están a disposición para consulta los Estudios de Impacto Ambiental y Social en la página web de la Dirección Provincial de Vialidad, www.dpvmisiones.gob.ar y en el sitio www.iadb.org/es/proyecto/AR-L1437 correspondiente al Banco Interamericano de Desarrollo, ente financiador de la obra.