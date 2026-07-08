La ciudad de Posadas amplía su agenda de propuestas turísticas y culturales con el lanzamiento de “Pintas y Sabores”, un nuevo evento que combinará gastronomía, cerveza artesanal, música en vivo y entretenimiento en uno de los espacios más representativos de la capital misionera. La cita será el próximo sábado 11 de julio, de 18:00 a 02:00 h, en el Balneario El Brete.

La iniciativa, impulsada por el bar Beerlin con el acompañamiento de la Dirección General de Turismo e Inversiones de la Municipalidad de Posadas, busca ofrecer una experiencia que convoque tanto a vecinos como a visitantes, poniendo en valor la gastronomía local, el crecimiento del sector cervecero artesanal y el potencial de los espacios públicos de la ciudad como escenarios para grandes eventos.

Con una propuesta pensada para disfrutar de principio a fin, “Pintas y Sabores” reunirá 10 stands de cerveza artesanal y gastronomía, donde el público podrá degustar productos locales y compartir una experiencia que combina sabores, música y encuentro. El evento contará además con la participación de DJ Juan Fedeli y DJ Matías Bareiro, quienes acompañarán la jornada con sets en vivo, generando el clima ideal para vivir una noche diferente frente al río.

Desde la Dirección General de Turismo e Inversiones destacaron que la incorporación de nuevas propuestas al calendario de eventos responde a una estrategia orientada a diversificar la oferta turística de Posadas, generando experiencias que motiven la llegada de visitantes y fortalezcan el movimiento económico de la ciudad.

En este sentido, remarcaron que los eventos gastronómicos se han convertido en una herramienta clave para potenciar el turismo urbano, promoviendo el trabajo de emprendedores, productores y artistas locales, además de generar un impacto positivo en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Con una agenda que se fortalece durante todo el año, Posadas continúa apostando por el desarrollo del turismo de eventos como motor de crecimiento, consolidándose como un destino dinámico, con propuestas para todos los públicos y una oferta que combina naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento.