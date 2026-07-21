La afortunada se llevó más de 57 millones de pesos en el sorteo de la Poceada Misionera. Contó que aún no define en qué invertirá el dinero, aunque aseguró que una parte será destinada a sus hijos y que seguirá apostando al juego.

Una empleada de Eldorado se convirtió en la flamante ganadora de la Poceada Misionera al obtener un premio de 57.708.356 pesos correspondiente al sorteo N° 4975. La mujer aseguró que compartirá el dinero con sus hijos y reconoció que todavía no termina de asimilar la magnitud del premio.

«Se me hace difícil pensar en qué invertir el resto del dinero», expresó la ganadora, quien explicó que habitualmente juega con cupones aleatorios.

Según relató, se enteró de que el premio había salido en Eldorado mientras seguía con expectativa el partido de la Selección argentina frente a Suiza. «Cuando supe que salió en Eldorado, pensé: ojalá fuese el mío», recordó.

La confirmación llegó el lunes siguiente, cuando se presentó en la Agencia N° 352 de la Capital del Trabajo para verificar su cupón. «Pregunté si sería ese el ganador y, cuando el empleado pasó el ticket por el lector, me invitó a pasar detrás del mostrador para mirar los resultados. Tenía ganas de gritar de alegría y pasé varias noches posteriores sin dormir», contó.

Aunque todavía no definió qué destino le dará al dinero, aseguró que lo primero que hará será compartir el premio con sus hijos. «Lo único que sé es que voy a compartir el premio con ellos», afirmó.

La fortuna no modificó su entusiasmo por el juego. De hecho, reveló que el mismo día en que fue a controlar el cupón ganador volvió a realizar una nueva apuesta, convencida de que seguirá probando suerte en la Poceada Misionera.