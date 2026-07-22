Vecinos y turistas podrán participar de recorridos temáticos por distintos atractivos de la ciudad. Las actividades son libres y gratuitas, con inscripción previa.

La Municipalidad de Posadas, a través de la Dirección General de Turismo, presenta una nueva agenda de paseos guiados gratuitos, una propuesta que invita a conocer la riqueza histórica, cultural y natural de la capital misionera mediante recorridos acompañados por guías especializados.

La programación comenzará el miércoles 22, de 15:30 a 18:30 h, con el Paseo Guiado «Las Artes», cuyo punto de encuentro será la Plaza 9 de Julio. El circuito recorrerá espacios emblemáticos vinculados al patrimonio artístico y cultural de la ciudad.

El viernes 24, desde las 16 h, será el turno del Paseo Guiado «Parque Paraguayo», con concentración en el Museo Regional Aníbal Cambas, donde los participantes podrán conocer la historia y el valor patrimonial de uno de los espacios más representativos de Posadas.

La agenda continuará el sábado 25, de 16 a 18 h, con el tradicional Paseo Guiado Bajada Vieja, que tendrá como punto de partida el monumento a Andrés Guacurarí, sobre la Costanera. El recorrido propone revivir los orígenes de la ciudad y descubrir uno de sus sectores históricos más emblemáticos.

Finalmente, el domingo 26, de 16 a 17:30 h, se desarrollará el Paseo Guiado por el Jardín Botánico, con encuentro en el SUM del Jardín Botánico, ofreciendo una experiencia vinculada a la biodiversidad y al patrimonio natural de Posadas.

Todas las actividades son gratuitas, con cupos limitados. Los interesados pueden realizar consultas e inscribirse comunicándose al 3764-578395.