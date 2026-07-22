El Gobierno de Misiones realizará este jueves 23 de julio una reunión de trabajo ampliada junto a intendentes de casi 40 municipios, como parte del esquema territorial impulsado por el gobernador Hugo Passalacqua y articulado por el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori.

El encuentro se desarrollará desde las 9:00 en el Club de Río de San Ignacio y será la cuarta reunión del año bajo esta modalidad, que propone un contacto directo entre los organismos provinciales e intendentes para abordar problemáticas, demandas y proyectos de cada localidad.

La metodología contempla cinco mesas temáticas, donde distintas áreas del Gobierno provincial trabajarán junto a grupos de municipios durante 45 minutos. Finalizado ese período, habrá una rotación de mesas para garantizar que cada intendente pueda intercambiar y plantear inquietudes ante todos los organismos participantes.

Estarán presentes autoridades de Jefatura de Gabinete, Ecología, Agro, Gobierno, Industria, Cooperativas, Cultura, Turismo, Desarrollo Social, Derechos Humanos, Vialidad y Energía de Misiones. También del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), Salud, Prevención de Adicciones, Educación, Mercado Central y el Instituto de Desarrollo Habitacional (Iprodha), entre otros organismos provinciales.

Las mesas de trabajo

Mesa 1: Mártires, San Martín, Caá Yarí, Almafuerte, Jardín América, Corpus, Santo Pipó y Roca.

Mesa 2: San Ignacio, Hipólito Irigoyen, Urquiza, Colonia Polana, Guaraní, Oberá, Alem y Dos Arroyos.

Mesa 3: Arroyo del Medio, San Javier, Itacaruaré, Santa María, Tres Capones, Concepción de la Sierra, Azara y Gobernador López.

Mesa 4: Apóstoles, Fachinal, Profundidad, Garupá, Candelaria, Loreto, Santa Ana y Ameghino.

Mesa 5: Bonpland, Mojón Grande, Cerro Azul, Cerro Corá, Andrade, San José y Campo Ramón.

Primer encuentro tras los cambios en el Gabinete

La jornada será además la primera luego de la reestructuración del Gabinete oficializada esta semana. Harán su debut como flamantes funcionarios el ministro de Acción Cooperativa y ex intendente de San Javier, Matías Vilchez, y el nuevo presidente de Energía de Misiones, que deja la municipalidad de Montecarlo, Julio «Chun» Barreto.

Ambos se incorporarán a las mesas de trabajo en el marco del nuevo esquema de gestión impulsado por Hugo Passalacqua, que busca profundizar la articulación entre el Ejecutivo provincial y los municipios, fortaleciendo la presencia territorial de las distintas áreas de gobierno y agilizando la respuesta a las demandas locales.