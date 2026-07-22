El programa del Gobierno de Misiones, Mirar Mejor, llegó al municipio número 23 en lo que va de este 2026. Fue Mártires el punto de encuentro de esta iniciativa que semana a semana recorre las comunas, acercando servicios oftalmológicos integrales para los vecinos.

Decenas de personas acudieron al SUM municipal para acceder a las propuestas que lleva adelante la iniciativa que es coordinada por el IPLyC, en conjunto con la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI). En la jornada de este miércoles, la mayoría de las consultas fueron por complicaciones para ver de cerca, dificultad que, según explicaron los asistentes, afecta en diversas actividades cotidianas.

María Núñez, vecina de la zona, contó que “la verdad que me siento muy feliz con mis nuevos anteojos, que los necesitaba. Por ejemplo, voy a poder leer la Biblia en la misa, que es algo que me costaba. Sin dudas necesitaba los anteojos y ahora los tengo”.

Por su parte Armando Noremberg, otro de los asistentes al operativo, señaló: “Hace más de 20 años que trabajo en soldaduras y sí o sí tengo que controlarme la vista. Cuando vinieron -en referencia al programa- a finales de 2024 vine y me llevé anteojos. Ahora, cuando me enteré que volvían a Mártires, decidí venir para hacerme un control, porque como tengo más de 60 años sé que todos los años tengo que ver cómo está mi visión”.

Mirta Friedz, también de Mártires, relató: “En mi caso, tenía unos anteojos recetados hace varios años, pero se me rompieron y para salvar las papas compré unos sin receta en un kiosco; sin dudas, un grave error. Ahora llevó unos anteojos recetados, con la graduación que requiero y sin costo alguno. Esto es muy importante porque, por un lado, cuesta conseguir un turno, en mi caso, en Oberá; y también porque es difícil afrontar los costos de unos lentes nuevos. Una alegría tener los anteojos y venir a un control”.

“Cada programa que impulsamos nace de una idea sencilla: soluciones con impacto concreto”, señaló el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut; al mismo tiempo, precisó: “Salimos al territorio con respuestas específicas y la gente nos lo reconoce”.

El próximo miércoles 29, Leandro N. Alem será el punto de encuentro del operativo.