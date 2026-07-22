Bacterias multirresistentes, hongos filamentosos y un premio en Buenos Aires: el semestre en que la infectología del Parque de la Salud se codeó con las grandes ligas

Entre abril y mayo de este año, el Servicio de Infectología del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” protagonizó una seguidilla de presentaciones científicas que lo llevaron desde Múnich hasta Buenos Aires, exhibiendo trabajos sobre infecciones en pacientes trasplantados, bacteriemias por gérmenes multirresistentes, leishmaniasis visceral en personas con VIH y endocarditis infecciosa, en un recorrido que culminó con un reconocimiento a uno de los mejores trabajos expuestos en el Congreso Argentino de Infectología.

El jefe del servicio, el doctor Gustavo Méndez, repasó punto por punto una actividad académica que, asegura, es tan decisiva como la asistencial para entender y tratar mejor a los pacientes.

Un semestre que empezó en Alemania

La primera escala fue el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, celebrado en Múnich entre el 17 y el 21 de abril. Allí, el equipo misionero presentó dos líneas de trabajo que atraviesan buena parte de su actividad cotidiana. “Nosotros consideramos que la actividad académica es un punto fundamental en cualquier servicio y en particular el nuestro porque nos ayuda a entender mejor a nuestros pacientes y a poder establecer mejores estrategias de diagnóstico y tratamiento”, explicó Méndez al repasar el primer semestre del año.

Uno de los trabajos abordó las infecciones por hongos filamentosos en pacientes con trasplante renal, fruto de una colaboración multicéntrica con el servicio de trasplante del hospital de Formosa. El otro se metió de lleno en un problema que preocupa a la salud pública global: las bacteriemias por gérmenes multirresistentes. “Es un tema que está en la discusión diaria todos los días en los diferentes centros de salud a nivel mundial”, señaló el infectólogo, quien detalló que el equipo compartió su experiencia en resultados y manejo de estas infecciones en pacientes inmunocomprometidos.

Dieciocho años de experiencia en una coinfección poco frecuente

En el mismo congreso europeo, el Madariaga junto a Infectología expuso también los resultados de casi dos décadas de seguimiento de pacientes con leishmaniasis visceral y diagnóstico de VIH, una combinación de infecciones que exige un manejo clínico particularmente complejo cuando ocurren de forma simultánea en la misma persona. A eso se sumó un estudio multicéntrico impulsado desde la comisión de trasplante de órganos sólidos de la Sociedad Argentina de Infectología, que reunió datos de equipos de infectología de distintas provincias argentinas para caracterizar infecciones en este tipo de pacientes.

Buenos Aires y el broche de oro

Ya en mayo, gran parte del equipo del servicio, junto con residentes en formación, viajó al Congreso Argentino de Infectología en la Ciudad de Buenos Aires. Allí la agenda incluyó casos de endocarditis infecciosa, con foco en el impacto de las embolias sobre el pronóstico de los pacientes, y también endocarditis producidas por gérmenes gramnegativos poco frecuentes, a partir de un registro propio de más de diez años que el servicio lleva adelante en el hospital.

El congreso porteño tuvo además un condimento especial: la doctora Niveyro participó como conferencista en una mesa sobre infecciones endémicas en trasplantes de órganos sólidos, compartiendo panel con referentes nacionales e internacionales de Estados Unidos y Chile. En esa misma instancia se presentó en forma oral uno de los trabajos enviados a evaluación, sobre episodios de bacteriemia por gérmenes multirresistentes en pacientes oncohematológicos, que fue distinguido como uno de los mejores trabajos expuestos oralmente en la última jornada del congreso.

“Compartir con ustedes esta gran alegría y compartir también que conozcan un poco el trabajo que va más allá de lo asistencial en nuestro servicio”, cerró Méndez.

El respaldo de la Fundación Parque de la Salud

Detrás de cada presentación científica y de cada registro clínico sostenido durante años hay una infraestructura que lo hace posible. La Fundación Parque de la Salud cumple un rol clave en ese sentido, coordinando la inversión en tecnología calificada que permite al Servicio de Infectología del Madariaga sostener su doble perfil asistencial y académico.

Ese trabajo conjunto entre la Fundación y los equipos médicos del hospital es el que posibilita que investigaciones locales, muchas veces nacidas del trabajo diario con los pacientes de Misiones, terminen discutiéndose en foros como los de Múnich o Buenos Aires, y que la región cuente con un servicio capaz de competir académicamente con los principales centros del país y del mundo.