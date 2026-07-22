El encuentro se realizará el 7 de agosto en el Centro del Conocimiento y reunirá a más de 20 bodegas, artistas misioneros, música en vivo y espacios de networking, consolidando a la capital provincial como sede de eventos.

Posadas volverá a reunir al mundo del vino, el arte y los negocios con la segunda edición de Negocios, Arte y Vinos (NAVI), que se realizará el viernes 7 de agosto, desde las 20 horas, en el Centro del Conocimiento. La propuesta ofrecerá una experiencia de degustaciones de vinos premium, exposiciones de artistas misioneros, música en vivo y espacios de networking, en un entorno pensado para fomentar el encuentro y la generación de nuevas oportunidades.

El evento contará con la participación de más de 20 bodegas de reconocidas etiquetas nacionales, entre ellas Catena Zapata, Luigi Bosca, Escorihuela Gascón y Mosquita Muerta, que ofrecerán degustaciones de sus principales variedades.

La propuesta también pondrá en valor el talento local a través de la participación de 15 artistas misioneros, quienes expondrán sus obras durante la jornada. Entre ellos estarán Ernesto Engel, Alejandra Ciganda, Maryan González Álvarez, Sandra Bonetti, Pedro Palacio, Paola Roxana Nemek, Liliana Báez, Mónica Sánchez, Victoria Venturino, Cecilia Cambas y Cristina Varela Poujade, entre otros.

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, destacó que «NAVI acompaña el crecimiento de Posadas como ciudad sede de eventos, congresos y reuniones». En ese sentido, señaló que el vino forma parte de las experiencias que muchos turistas buscan al recorrer el país y valoró la integración de la gastronomía, el arte, la cultura y los negocios como una propuesta que aporta valor agregado al destino.

Desde la organización destacaron que el objetivo de NAVI es consolidar un espacio de encuentro que promueva el intercambio entre distintos sectores de la comunidad, fortaleciendo el perfil de Posadas como anfitriona de eventos innovadores y de calidad.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticket Misiones, con una preventa correspondiente al primer lote a un valor de $35.000, con cupos limitados. Además, quienes abonen con tarjeta Visa podrán acceder a financiación de hasta tres cuotas sin interés, mediante consulta al WhatsApp de la plataforma.

El evento será exclusivo para mayores de 21 años.