Un siniestro vial sin personas lesionadas se registró este viernes alrededor de las 11 horas sobre la Ruta Provincial 211, a la altura del kilómetro 30, en jurisdicción de El Alcázar.

Según constató la comisión policial, el hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 29 años, quien viajaba acompañado por otro de 59, ambos domiciliados en la ciudad de Eldorado.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor circulaba en sentido El Alcázar–Dos de Mayo cuando, al tomar una curva y debido a las condiciones climáticas adversas, perdió el control del vehículo y terminó despistando.

A pesar de los daños materiales ocasionados, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de El Alcázar, dependiente de la Unidad Regional XV, quienes realizaron las actuaciones de rigor.