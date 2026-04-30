El siniestro ocurrió en Posadas. El adolescente de 17 años impactó contra un auto estacionado y se dio a la fuga, pero fue retenido a pocos metros por un vecino. Intervino la Policía y la Justicia ordenó su entrega a los padres.

El hecho se registró cerca de las 23 horas en la intersección de las avenidas Aguado y calle Padre Neumann, donde efectivos de la Comisaría Sexta de la Unidad Regional I acudieron tras un requerimiento de la Dirección Guardia de Infantería.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con un vecino, quien relató que escuchó un fuerte impacto y, al salir, observó que una motocicleta Motomel 110 cc había chocado contra un Chevrolet Prisma estacionado, propiedad de su hermana. El conductor, un joven de 17 años con buzo blanco, emprendió la fuga inmediatamente.

Ante la situación, el hombre decidió seguirlo por la zona, al alcanzarlo hizo que se quedara y que aguarde a la Policía.

En el lugar trabajó personal policial, junto a profesionales de salud y agentes de la Dirección General de Policía Científica y Seguridad Vial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores N.º 2, el adolescente fue examinado por el médico policial y posteriormente entregado a sus progenitores. Asimismo, fue notificado de la instrucción de la causa por daños y deberá presentarse ante la Justicia en los próximos días.