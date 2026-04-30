El hecho ocurrió sobre la ex Ruta Provincial 213 y el By Pass. El conductor intentó sofocar las llamas, pero el fuego avanzó rápidamente. No hubo heridos.

El siniestro se registró cerca de las 20:30 horas de ayer en la intersección de la ex Ruta Provincial 213 y el By Pass, donde por causas que se investigan se inició un foco ígneo en un vehículo de carga Kia 250.

De acuerdo a lo manifestado por el propietario del rodado, un hombre de 47 años, el fuego se habría originado a raíz de un cortocircuito en la zona del tablero. El conductor intentó sofocar las llamas con un matafuego, pero no logró contener el avance del incendio.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Bomberos San Isidro, quienes desplegaron una línea de alta presión y lograron extinguir el fuego.

Asimismo, intervino personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.