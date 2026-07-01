Un principio de incendio registrado este miércoles por la mañana en una residencia de adultos mayores de Oberá fue rápidamente contenido y luego asegurado por efectivos de la División Bomberos, quienes evitaron cualquier riesgo de propagación y dejaron el lugar fuera de peligro. No se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de las 10:45 en una residencia ubicada sobre la calle Donchenko. Al arribar al lugar, el personal de Bomberos constató que el foco ígneo se había originado en la unidad interior de un equipo de aire acondicionado tipo split y que había sido sofocado inicialmente con extintores por trabajadores del establecimiento.

Los efectivos realizaron inmediatamente tareas de ventilación, control de temperatura e inspección integral del sector afectado para descartar riesgos de reignición o daños ocultos en la instalación eléctrica. Gracias a la rápida intervención y verificación técnica realizada por los bomberos, el inmueble quedó completamente seguro para sus ocupantes.

Como consecuencia del incidente, resultaron dañados el equipo de aire acondicionado, un televisor y parte del cielorraso de la habitación afectada. Tras las pericias efectuadas por el personal especializado, se determinó que el incendio se produjo de manera accidental a raíz de un desperfecto eléctrico en el equipo de aire acondicionado.