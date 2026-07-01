01/07/2026 General

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Posadas precisaron que avanza el mantenimiento de plazas, parques, avenidas y bulevares contribuye a una ciudad más limpia, segura y sustentable.

Estas tareas de desmalezado, limpieza y conservación mejoran los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos.

Las acciones se desarrollan de manera continua en distintos puntos de la capital provincial para garantizar espacios públicos en buenas condiciones para el disfrute de toda la comunidad.

En este sentido, instan al cuidado evitando arrojar residuos en la calle para proteger los sumideros y prevenir anegamientos durante las lluvias.