Neurología, rehabilitación y salud mental se unieron en una jornada que puso el cuerpo y la palabra del paciente en el nosocomio. En el marco del Día de Concientización de la Esclerosis Múltiple, conmemorado recientemente el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” fue sede de una jornada de sensibilización que reunió a profesionales de distintas disciplinas, pacientes y familiares en el Salón de Usos Múltiples del nosocomio posadeño.

El encuentro, impulsado desde el Servicio de Neurología junto al Servicio de Rehabilitación, Kinesiología, Fonoaudiología, Psicología y Psicopedagogía, contó además con la participación del Instituto de Genética y de la asociación de pacientes, en una propuesta que excedió lo estrictamente clínico para abordar las múltiples dimensiones que atraviesa esta enfermedad.

Un trabajo en equipo más allá del diagnóstico

El doctor Carlos Barros, responsable del Servicio de Neurología del Madariaga, explicó el espíritu de la convocatoria. En esta oportunidad, los servicios participantes hablaron de diferentes temas que hacen, no solamente la cuestión médica neurológica puntualmente, sino que se abordaron diferentes problemáticas que aquejan a estos pacientes, señaló el especialista, remarcando que la jornada fue organizada conjuntamente entre neurología y los equipos de rehabilitación, con la suma del instituto genético y la organización de pacientes.

La mirada amplió el eje habitual de la consulta médica para poner sobre la mesa las dificultades cotidianas, emocionales y funcionales que atraviesan quienes conviven con patologías neurodegenerativas, en una enfermedad que, como recuerdan los propios profesionales, se manifiesta de manera distinta en cada persona.

Adaptar el cuerpo y la vida cotidiana

Desde el Servicio de Kinesiología y Rehabilitación, la licenciada Fabiola Adriana Raffin detalló el trabajo que realizan junto a pacientes con patologías neuromusculares y enfermedades poco frecuentes. Tratamos de dar un acompañamiento general, global, de brindarle al paciente una mejor calidad de vida, realizando una evaluación particular de cada paciente, porque es una patología de las mil caras, que afecta a cada paciente de manera distinta, explicó.

La profesional describió un abordaje que va desde la reeducación corporal frente a la nueva situación hasta la anticipación de escenarios futuros, como la eventual necesidad de un bastón o una silla de ruedas, pasando por adaptaciones funcionales en el hogar para facilitar el vestirse, el bañarse o el simple acto de comer solos o tomar mate. Según Raffin, el objetivo es readaptar las capacidades funcionales del paciente y de su entorno, sin descuidar la contención emocional que la enfermedad exige.

El cuerpo, más allá de lo biológico

La jornada también incorporó una mirada desde la salud mental. El licenciado Gabriel Cohen, del Servicio de Salud Mental, planteó la importancia del abordaje interdisciplinario y propuso pensar el cuerpo desde dimensiones que exceden lo orgánico. Habló de un cuerpo de lo imaginario, vinculado a cómo cada persona se ve a sí misma, y de un cuerpo de lo psíquico, atravesado por las palabras, las historias y los discursos.

Cohen calificó el encuentro como una jornada muy amena, en la que participaron familiares y pacientes con esclerosis múltiple y otras patologías neurodegenerativas, quienes pudieron escuchar no solo al neurólogo sino también a kinesiólogos, fonoaudiólogas y psicoterapeutas de distintas especialidades del Hospital Madariaga.

La voz de quienes viven con la enfermedad

La jornada tuvo también un fuerte componente testimonial. Patricia García, paciente con esclerosis múltiple y referente provincial del grupo de esclerosis múltiple, contó que junto a otros referentes de enfermedades poco frecuentes participaron activamente del evento. Para nosotros es importante este tipo de eventos porque nos dan herramientas para continuar con nuestra lucha de día a día de combatir con esta enfermedad, expresó.

García agradeció además al Hospital Madariaga y al equipo de genética, que siempre están ayudando a la gestión de turnos con los distintos especialistas del hospital, una colaboración que, según remarcó, resulta clave para sostener los tratamientos de quienes conviven con esta patología.

El respaldo de la Fundación Parque de la Salud

Jornadas como esta son posibles gracias al trabajo coordinado de la Fundación Parque de la Salud, que acompaña al Hospital Madariaga en la inversión en tecnología calificada y en el fortalecimiento de equipos interdisciplinarios capaces de dar respuestas integrales a patologías complejas como la esclerosis múltiple.

Ese respaldo permite sostener no solo la atención médica especializada, sino también espacios de encuentro, contención y acompañamiento que resultan fundamentales para pacientes y familias que enfrentan enfermedades poco frecuentes, consolidando al Madariaga como referencia regional en el abordaje de la salud neurológica.