Tras las fuertes lluvias, las famosas cataratas que hacen frontera entre Argentina y Brasil, muestran una imagen espectacular con un aumento histórico del caudal de sus aguas.

Tras las fuertes lluvias registradas en el vecino estado brasileño de Paraná, las Cataratas del Iguazú en la frontera entre Argentina y Brasil, presentan un exuberante panorama debido a un aumento extraordinario del caudal de sus aguas, 16 veces mayor al promedio habitual,

El descontrol de los niveles del río no solo obligó a cerrar el Parque Nacional Iguazú por precaución, también provocó evacuaciones en regiones cercanas, y se han tenido que abrir las compuertas de represas hidroeléctricas para aliviar la carga de agua y evitar inundaciones.

Aun así, varias localidades sufrieron incidentes, dejando más de 1.000 personas desplazadas y cientos de casas dañadas.

Según los registros de la Prefectura Naval Argentina, a la altura de la ciudad argentina de Puerto Iguazú, el río Iguazú pasó de tener una altura de 12,8 metros el lunes pasado a 25,4 metros.

El río Iguazú pasó de tener una altura de 12,8 metros el lunes pasado a 25,4 metros.

El río Iguazú arrasó con 51 de los 99 tramos de la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.

Normalmente, el caudal de las cataratas es de 1,5 millones de litros por segundo, pero este jueves llegó a alcanzar 16 millones de litros, algo muy atípico para el mes de octubre. Sorprende la descomunal crecida del río, después de que el año pasado una tremenda sequía vaciara el curso del Iguazú.

A más de 10 días de crecimiento del caudal, el momento más dramático parece haber quedado atrás. Por eso comienzan a vislumbrarse y contabilizarse las pérdidas materiales que afectaron a la infraestructura del parque turístico montado sobre una de las siete maravillas del mundo.

De acuerdo a la información consignada en el sitio local Misiones On Line, la correntada sobre el río Iguazú arrasó con 51 de los 99 tramos de la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, el salto más grande de las Cataratas.

«Estamos esperando que el río vuelva a su nivel normal para poder empezar con la evaluación del estado de los pilotesque sostienen la pasarela», explicó el gerente de la empresa concesionaria del parque nacional. Señaló, en esa línea, que las estimaciones sobre las pasarelas afectadas se pudieron hacer gracias a un drone que sobrevoló la zona.