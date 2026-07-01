El Gobierno provincial activó el Comité de Crisis para coordinar la asistencia frente a posibles crecidas de los ríos y arroyo, especialmente el río Uruguay.

La responsable de la Estación Meteorológica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Cerro Azul, Misiones, Silvia Albarracín, confirmó que efectivamente el fenómeno de El Niño comenzó a desarrollarse con intensas lluvias en la región y advirtió que sus efectos se harán sentir con más fuerza entre los meses de octubre y diciembre próximos.

“Podemos decir que estamos en la fase inicial de El Niño por las precipitaciones que hubo el fin de semana, que fueron abundantes en casi toda la provincia de Misiones”, manifestó en diálogo con LT 17 Radio Provincia.

De acuerdo a los registros de las estaciones meteorológicas del INTA en diversos puntos de Misiones, “la zona con mayor cantidad de precipitaciones fue la costera del río Uruguay, sobre todo en Santa Rita donde, entre el sábado, domingo y el lunes, cayeron 154.5 milímetros, y Oberá, donde el día domingo se registraron 100 milímetros”, detalló.

Pronóstico

Sobre el comportamiento del fenómeno climático en los próximos meses, la experta indicó que “los informes de distintos organismos coinciden en indicar que será intenso, pero aún no sabemos si va a ser un súper Niño”.

El fenómeno se extiende en gran parte de Sudamérica. En esta región, hay especial preocupación por el posible aumento de caudal de los ríos y arroyos, sobre todo el río Uruguay, que tiene sobre sus márgenes a las ciudades de El Soberbio, Alba Posse, San Javier, Colonia Aurora, Concepción de la Sierra y Santa María.

El Gobierno provincial activó de forma preventiva el Comité de Crisis orientado a coordinar acciones, censos y protocolos de asistencia frente al pronóstico de intensas lluvias y crecidas de los cursos de agua.

Albarracín subrayó que el período más intenso en cuanto a precipitaciones será en la última mitad del año: “El Niño se extenderá hasta el año 2027, pero se hará sentir con más fuerza entre octubre, noviembre y diciembre”.

Mitigación

El escenario obliga a tomar precauciones. “Ante tantas precipitaciones, como las del fin de semana, es importante tomar medidas para minimizar sus efectos negativos”, consideró.

En esa línea, desde el INTA, como organismo agropecuario, “se hacen recomendaciones para evitar el daño en los caminos rurales, los cultivos y dentro de las chacras, como por ejemplo hacer siembras en curvas a nivel y otras medidas que maximizan la infiltración de agua en el suelo, evitan el escurrimiento de agua y la erosión hídrica”.