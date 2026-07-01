Más de 70 oficiales de altos mandos, docentes y directivos del programa de Maestría en Ciencias Policiales de la Escuela de Estrategia Policial visitaron la provincia en el marco de su extensión académica de la asignatura «Integración Regional».

El Centro Integral de Operaciones 911 fue el punto de encuentro donde recibimos a la comitiva de la Policía Nacional de Paraguay, liderados por los comisarios principales Irene Alegre Ruiz y Julio Cáceres.

Durante la jornada, conocieron y analizaron a fondo nuestro esquema de seguridad ciudadana, nuestra tecnología de vanguardia y el soporte logístico que optimiza la tarea policial en territorio.

Además, recorrerán la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de Misiones (UFSPM), en la que contamos con herramientas disruptivas, como el simulador virtual de escena del crimen. Herramientas listas para poner a disposición del crecimiento y cooperación de las fuerzas de la región.

Como misionero un orgullo compartir nuestra tecnología, colaborar en el fortalecimiento del proceso de aprendizaje e intercambiar conocimientos estratégicos con los hermanos paraguayos para reforzar el trabajo conjunto en materia de seguridad regional.