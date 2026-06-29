Un vehículo sufrió daños totales al incendiarse mientras circulaba por un camino vecinal de Campo Ramón. No se registraron personas lesionadas.

El hecho se registró cerca de las 17 horas de este lunes sobre un camino terrado ubicado en las inmediaciones del complejo Km. 10 Club Robin, donde efectivos policiales intervinieron tras ser alertados sobre el incendio de un automóvil.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el vehículo involucrado era un Fiat Palio Adventure. Su propietario, un hombre de 41 años, manifestó que se dirigía hacia su domicilio cuando, a raíz de un presunto desperfecto en el sistema eléctrico, el rodado comenzó a incendiarse hasta ser consumido por las llamas.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional junto con Bomberos Voluntarios de Oberá, quienes extinguieron el fuego y realizaron las actuaciones de rigor. El siniestro no dejó personas lesionadas y solo ocasionó daños materiales totales en el automóvil.