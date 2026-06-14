La tragedia ocurrió este sábado en Brasil y quedó registrada en un video que se difundió en redes sociales. La Justicia investiga a los responsables de la organización del evento por presuntas fallas en los protocolos de seguridad.

Una joven de 21 años murió este sábado en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil, durante una actividad de bungee jumping que terminó en una caída de aproximadamente 40 metros. Según la investigación preliminar, la víctima habría sido lanzada al vacío sin estar correctamente asegurada a la cuerda de seguridad.

El hecho ocurrió en el conocido Puente del Esqueleto, donde una empresa privada organizaba la actividad. Tras el incidente, las autoridades detuvieron a seis personas vinculadas a la organización del evento mientras se analizan las responsabilidades.

La Policía Militar informó que la mujer participaba de un salto recreativo cuando se produjo la falla crítica. En su reporte, indicó que “no se ató la cuerda a la joven antes del salto”, situación que derivó en la caída fatal.

Los servicios de emergencia que llegaron al lugar confirmaron un paro cardiorrespiratorio y el fallecimiento en el sitio. El cuerpo fue posteriormente trasladado al Instituto Médico Legal para las pericias correspondientes. El momento del hecho quedó registrado en video y circuló entre los investigadores.

Reclamo del municipio y críticas por falta de control estatal

El Ayuntamiento de Limeira anunció que impulsará una denuncia contra el Gobierno federal por presunta omisión en la fiscalización del puente, un área de jurisdicción nacional. Desde la administración local señalaron que existían advertencias previas sobre las condiciones del lugar.

El alcalde Murilo Félix sostuvo que la situación requiere una definición judicial sobre responsabilidades. En ese sentido, afirmó: “Es necesario depurar la responsabilidad por la ausencia de control de acceso a una zona federal que desde hace años presenta riesgos conocidos y sigue sin tener las medidas de protección necesarias”.

El municipio también recordó que había realizado gestiones administrativas desde principios de 2025 para solicitar mayores controles de seguridad, sin respuestas concretas.

Investigación en curso

La Justicia brasileña mantiene abierta la causa para determinar las fallas en los protocolos de seguridad y el grado de responsabilidad de la empresa organizadora y de los organismos de control. Los seis detenidos permanecen a disposición de las autoridades mientras avanzan las pericias técnicas.

El caso reavivó el debate sobre la regulación de actividades extremas en espacios públicos y la supervisión de estructuras utilizadas para turismo de aventura en Brasil.