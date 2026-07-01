Este fin de semana en el Arena Ruta de Posadas se disputará el certamen que dará boletos al Argentino de Seniors de padel en Córdoba. Habrá más de 30 parejas en las categorías +35B, +40B +45B, +55B y la +50B.

Este fin de semana se disputará el Torneo de Ladies de padel, un certamen de fecha única que otorgará clasificaciones al Argentino de Seniors que se disputará en Córdoba del 10 al 12 de Octubre.

Se jugará el sábado y domingo en Arena Ruta con la presencia de más de 30 parejas en las categorías: +35B, +40B +45B, +55B y la +50B, lo que representa una participación récord para una competencia de estas características.

Mónica Ciganda referente histórica del deporte en la provincia explicó la importancia de este campeonato.“Se clasifica a un argentino que a mi edad nunca me lo imagine, ya he jugado tres nacionales y un panamericano, entonces estoy feliz”, indicó. Ella disputará la categoría +60B finalizó comentando “nos preparamos con nuestras compañeras, entrenamos con un profe y jugamos los turnos fijos para llegar de la mejor manera.”

Mientras que Nidia Barrios una de las referentes de la categoría +55B expresó: “Esta competencia me hace sentir que la edad es solo un número, es un espacio para competir con chicas de la misma edad a las que todas nos mueve la pasión por el pádel”. Nidia, con 59 años se sincero “es un cable a tierra”

Cabe resaltar que el Argentino Seniors al cual clasificaran las duplas mas destacadas de la Asociación de Deporte Femenino a su vez da la posibilidad de representar a la Selección Argentina en el Panamericano, que este año se desarrollará en Camboriu, Brasil.